Son Dakika... MSB: 'Kırıma uğrayan CH-47 helikopterindeki beş personelin sağlık durumunda olumsuz durum yok'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106'ncı yıl dönümünü kutlayan Aktürk, "23 Nisan'da Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 23 gemi ile 23 liman ziyareti yapılacak ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacak, Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından Çanakkale'de, SOLOTÜRK Gösteri Ekibi tarafından Antalya'da gösteri uçuşları gerçekleştirilecek, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir" bilgilerini paylaştı. Aktürk, Çanakkale Kara Muharebelerinin 111'inci yıl dönümü kapsamında 25 Kasım'da Çanakkale'de 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü Etkinliği düzenleneceğini ve Türk Yıldızlarının Şehitler Abidesi'nde gösteri uçuşu yapacağını bildirdi.

"HAFTA İÇERİSİNDE ÜÇ PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU"

Terörle mücadeleye ilişkin bilgi veren Aktürk, "Hafta içerisinde üç PKK'lı terörist daha teslim olmuş, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla sınırlarımızda ve ötesinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir" ifadelerini kullandı. Aktürk, son bir haftada imha edilen 5 kilometre tünel ile birlikte Menbic'te tespit edilen tünel hatlarının yüzde 98'inin imha edildiğini ve Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 777 kilometreye ulaştığını dile getirdi.

Tuğamiral Aktürk, "Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan sekizi terör örgütü mensubu olmak üzere 140 şahıs yakalanmış, bin 552 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 232, engellenen kişi sayısı da 24 bin 169 olmuştur" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temaslarına ilişkin bilgi veren Aktürk, Güler'in dün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi hazırlıkları ile NATO gündeminde yer alan konuların ele alındığı bir görüşme yaptığını söyledi. Aktürk, "Bugün şehit ve gazilerimizin kıymetli çocukları ile Bakanlığımızda bir araya gelen Sayın Bakanımız, ardından Zambiya Savunma Bakanı'nı ağırlayacak, müteakiben Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteri'ni kabulüne refakat edecektir. Sayın Bakanımız yarın Ulus'taki Birinci TBMM'de düzenlenen törene ve Meclis'teki özel oturum ile resepsiyona katılacaktır" ifadelerini kullandı.

Aktürk, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın 25 Nisan'da Avustralya'da yapılacak Anzak Günü törenlerine katılacağını ve Avustralya Genelkurmay Başkanı ile Yeni Zelanda Genelkurmay Başkan Yardımcısı'nın 23-25 Nisan tarihlerinde Anzak Günü törenleri kapsamında Çanakkale'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

"ATEŞKESİN UZATILARAK MÜZAKERELERE DEVAM EDİLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

İran ile ABD arasında Pakistan'ın ev sahipliğinde yürütülen müzakerelerde sağlanan geçici ateşkese tam olarak uyulmasının kalıcı barışa ulaşılması adına önem taşıdığını vurgulayan Aktürk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasını, ateşkesin uzatılarak müzakerelere devam edilmesini temenni ediyoruz. Öte yandan, Gazze'deki soykırımla başlayan ve ardından Lübnan ve Suriye'ye sıçrayan İsrail yayılmacılığı da devam etmektedir. İsrail'in bu saldırıları yalnızca bölgesel güvenliği tehdit etmemekte, aynı zamanda barış çabalarını da sekteye uğratmaktadır.

Lübnan'da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'nde görevli Fransız askerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyuyor, tüm tarafları BM Geçici Görev Gücü’nün dokunulmazlığına saygı duymaya ve BM personelinin görevlerini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaya bir kez daha davet ediyoruz.

Diğer yandan İsrail'in, Gazze Barış Planı'nın insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi bölgede yaşanan insani krizi her geçen gün derinleştirmektedir. Uluslararası toplumun İsrail yayılmacılığına ve saldırılarına dur demesi gerekmektedir."

Tuğamiral Aktürk, Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin üçüncü denizaltısı Muratreis'in 20 Nisan'da ilk seyrine çıktığını söyledi. Dört adet yerli ve milli kıyı römorkörü inşa projesi kapsamında birinci gemi Gökırmak'ın 23 Şubat'ta, ikinci gemi Fırat'ın 24 Mart'ta ve dördüncü gemi Dicle'nin 15 Nisan'da denize indirildiğini aktaran Aktürk, hafta içerisinde MKE tarafından başta nüfuz edici bomba olmak üzere çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın tamamlandığını bildirdi. ASELSAN'ın geliştirdiği ASELFLIR 500 elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme ve ARTNET 100-G taktik haberleşme sistemlerinin Kara Kuvvetleri'ne teslim edildiğini söyleyen Aktürk, KARETTA 560 anti-jam küresel konumlama uydu sisteminin ise Hava Kuvvetleri'ne teslim edildiğini kaydetti.

"BEDELLİ ASKERLİK TUTARI 416 BİN 361 LİRA 30 KURUŞ OLDU"

Aktürk, "17 Nisan 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12'nci maddesi ile Askeralma Kanunu'nda değişiklik yapılmış, bedelli askerlik tutarı 416 bin 361 lira 30 kuruş olmuştur" dedi.

KIRIMA UĞRAYAN CH-47 HELİKOPTERİ: "İDARİ VE TEKNİK SÜREÇLER TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTE"

MSB'den yapılan açıklamada, dün Ankara Temelli'de bir CH-47 ağır nakliye helikopterinin kaza kırıma uğramasına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan CH-47 ağır genel maksat helikopteri, 21 Nisan 2026 tarihinde gece eğitimi kapsamında icra edilen uçuş sırasında Temelli/Ankara'da sert iniş gerçekleştirerek kırıma uğramıştır. Helikopterde görevli beş personelimizin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz durum yoktur. Olayın ardından arama ekipleri derhal bölgeye sevk edilerek gerekli inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Konuya ilişkin idari ve teknik süreçler titizlikle yürütülmektedir."

BAKAN GÜLER'İN RUTTE İLE GÖRÜŞMESİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dün Bakan Güler ile yaptığı görüşmede müttefiklik ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik önemli başlıkların ele alındığı belirtilen Bakanlık açıklamasında şu değerlendirme yapıldı:

"Bu çerçevede, ülkemizin 2027 yılı savunma harcamalarını NATO'nun Lahey hedeflerine yaklaştırmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş; NATO Çok Uluslu Kolordu çalışmaları ele alınmıştır. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından, Türk hava sahasının güvenliği ile Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin NATO Entegre Hava ve Füze Savunması mimarisiyle başarılı entegrasyonu vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek Savunma Sanayii Forumu'nun, müttefikler arasında savunma sanayi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine sağlayacağı katkı teyit edilmiştir."

''TEK ORDU, TEK LİBYA' ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE SÜRDÜRMEKTE"

MSB, Libya'da yapılan Flintlock-2026 Tatbikatı ve Libya ordusunun birleştirilmesiyle ilgili MSB şu açıklamayı yaptı:

"13-30 Nisan tarihleri arasında Libya ve Fildişi Sahili'nde icra edilen tatbikata ülkemiz aktif katılım sağlamış; 14 Nisan'da Libya'da düzenlenen açılış törenine Sayın Genelkurmay İkinci Başkanımız onur konuğu olarak iştirak etmiştir. Tatbikat kapsamında bir Aksungur ve bir Akıncı, Dalaman'dan kalkarak kıtalar arası uçuşla Libya'ya intikal etmiştir. Deniz safhasında ise 18 Nisan'da TCG Gelibolu fırkateynine konuşlu SH-70 helikopteri ve gemide görevli SAT timinin katılımıyla Sirte deniz eğitim sahasında helikopterden halatla iniş eğitimi gerçekleştirilmiş; 19 Nisan'da SAT timi ile Libyalı personelin müşterek katılımıyla gemi zapt ve müsadere eğitimi icra edilmiştir.

Ülkemiz Libya'ya yönelik yaklaşımını 'Tek Ordu, Tek Libya' anlayışı çerçevesinde sürdürmekte; ülkenin batısı ve doğusuyla birlik, beraberlik, barış ve istikrar içerisinde varlığını devam ettirmesini desteklemektedir. Bu doğrultuda öncelik, en geniş diyalog ve uzlaşı temelinde sahadaki istikrar, sükunet ve dengenin korunmasıdır. BM öncülüğünde yürütülen süreçlere destek verilmekte, Libya'daki tüm taraflarla temas ve iletişim sürdürülmektedir. BM Libya Destek Misyonu liderliğinde, halkın iradesine dayanan, kapsayıcı ve dış müdahalelerden arındırılmış bir siyasi sürecin tesisi desteklenmektedir.

Libya'nın savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri yürütülmekte; bugüne kadar 23 binden fazla Libyalı askeri personel hem Türkiye'de hem de Libya'daki eğitim merkezlerinde eğitilmiştir. Bununla birlikte mayın, el yapımı patlayıcı ve patlamamış mühimmatın imhasına yönelik çalışmalar ile kaçakçılık, yasa dışı göç ve terörle mücadele gibi alanlarda destek faaliyetleri kararlılıkla devam etmektedir."