Son Dakika: MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

17 Temmuz 2022 Pazar, 20:34

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "17 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Tğm. Ömer Faruk CİVELEK şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ömer Faruk Civelek için MSB’nin internet sitesinde bir taziye mesajı yayınladı. Akar’ın mesajı şöyle:

“Kahraman arkadaşımız, 17 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim.”