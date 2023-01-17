Son dakika... MSB'den acı haber: 2 asker şehit oldu
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, iki askerin şehit düştüğü duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk ile Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu'nun şehit düştüğünü bildirdi.
January 17, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den kürsüde 'seçim' çıkışı: Tarih verdi
- Ali Erbaş’ın eşinden camide 'yumruk' iddiası
- Soylu’nun görünen yüzü!
- Çakıcı azletti, Avukat Sevinç 'hazır olun mesajı' dedi
- AKP’nin müjdeleri karşılık bulmadı
- AKP'den seçim açıklaması: İlk kez uygulanacak
- 'Be müptezeller! Be çakallar!'
- Mersin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı
- ‘Sudan’ proje çöp oldu
- EYT'lilerin ilk maaş tarihi belli oldu!