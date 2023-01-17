Son dakika... MSB'den acı haber: 2 asker şehit oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, iki askerin şehit düştüğü duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 20:52
Son dakika... MSB'den acı haber: 2 asker şehit oldu
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, Jandarma Uzman Çavuş Eren Öztürk ile Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğlu'nun şehit düştüğünü bildirdi.


Şehit MSB

En Çok Okunan Haberler