MSB: Türkiye'ye kaçak geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

23 Aralık 2022 Cuma, 17:44

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan; 4'ü FETÖ, 4'ü PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu 13 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twiter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Yunanistan ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 4'ünün de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde: