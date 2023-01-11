MSB: Hudut hattında 5'i terör örgütü üyesi, 8 kişi yakalandı

Türkiye'den Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan, 3'ü FETÖ, 2'si PKK/PYD/YPG üyesi 8 kişi, hudut birliklerince yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 11.01.2023 - 12:15
MSB: Hudut hattında 5'i terör örgütü üyesi, 8 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB)  Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi, Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Bakanlıktan yapılan paylaşım şu şekilde:


MSB hudut Milli Savunma Bakanlığı

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