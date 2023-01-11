MSB: Hudut hattında 5'i terör örgütü üyesi, 8 kişi yakalandı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 12:15

Güncelleme: 11.01.2023 - 12:15

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız ülkemizden Suriye ve Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi, Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin ise PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Bakanlıktan yapılan paylaşım şu şekilde: