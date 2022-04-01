Son Dakika: MSB'den Karadeniz'deki mayınlarla ilgili açıklama

01 Nisan 2022 Cuma, 12:00

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, aylık bilgilendirme toplantısında gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, "1 Ocak’tan itibaren 92 terörist etkisiz hale getirildi. 83 operasyon icra edildi. 2022 yılında İran sınırında 20 bin 565 şahıs engellendi 328 yakalandı. Suriye ‘de taciz ve saldırılara bulunan 616 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olarak, "Uluslararası hukuk açıdan çözülmesi için çabalar devam ediyor. 2022 yılında gayri askeri statüdeki adalara yönelik 423 ihlal gerçekleştirdi. Diyalog kanalı açık. Güven artırıcı 4. toplantının Ankara’da yapılmasında mutabık kaldı Erdoğan ve de Miçotakis" açıklaması yapıldı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne aykırı bu durum için acilen ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Montrö Sözleşmesi şeffaf bir şekilde uygulanacak. Tahliye amaçlı 2 A400M uçağımız Barispol Havalanında beklemektedir. Hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşüyoruz.

KARADENİZ'DEKİ MAYINLAR

Son günlerin en sıcak gelişmesi olan Karadeniz'deki mayınlarla ilgili, " Son dönemde gündeme gelen Karadeniz’deki sürüklenen mayınlarla ilgili Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından;

- 18 Mart 2022 tarihinde yayınlanan seyir duyurusu ile (NOTMAR) sürüklenen/serseri, mayınların yaratabileceği seyir tehlikesi hakkında Karadeniz’de seyir yapan/yapacak denizciler uyarılmış,

- Batı Karadeniz’de Deniz Karakol Uçağı, Helikopter, İHA ile havadan; Mayın Avlama Gemisi ve Karakol Gemileri ile denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerine başlanmış,

- Mayın tespiti halinde imha etmek üzere SAS timlerimiz yüksek hazırlık durumuna geçirilmiştir.

Bugüne kadar, 26 Mart’ta İstanbul Boğazı (batısı) yaklaşma sularında ve 28 Mart’ta İğneada açıklarında tespit edilen toplam 2 adet mayın SAS timlerimizce etkisiz hâle getirilmiştir. Ayrıca Romanya tarafından da Köstence açıklarında bir adet mayın tespit ve imha edilmiştir.

Sürüklenen mayın tehlikesini bertaraf etmek maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dâhil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmektedir" denildi.

Mayınlarla ilgili görüntülerin kısa süre içinde paylaşılacağı belirtildi.