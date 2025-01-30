Son Dakika... MSB'den 'teğmenler' açıklaması!
Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, kılıçlı yemin törenine ilişkin başlatılan soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada teğmenlerle ilgili gerekçeli kararın bugün mesai sonuna kadar tamamlanıp onaya sunulmasının beklendiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve TSK’den ayırma cezasıyla Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen teğmenlerle ilgili açıklama yaptı.
"GEREKÇELİ KARARIN BUGÜN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ"
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ile idareciler hakkında kararın ne zaman açıklanacağına ilişkin sorular üzerine, “16 Ocak’ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu’nun gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır” dedi.
Etiketler: #Teğmenler #MSB #Son dakika
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Cafer Mahiroğlu’ndan Fatih Portakal’a ağır sözler!
- Barış Pehlivan'dan ilk mesaj!
- Fatih Portakal'dan tepkilere ilk yanıt
- Başarır’dan Bahçeli’ye sert yanıt!
- Kübra Par’dan canlı yayında yeni açıklama!
- Figen Yüksekdağ'ın kız kardeşi evinde ölü bulundu
- Yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı!
- İsrail'in kayıp 3 Türk vatandaşını öldürdüğü öğrenildi!
- Kayıp kadının cesedi komşusunun bahçesinde bulundu!
- Dikkat çeken paylaşım