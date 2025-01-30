Son Dakika... MSB'den 'teğmenler' açıklaması!

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, kılıçlı yemin törenine ilişkin başlatılan soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada teğmenlerle ilgili gerekçeli kararın bugün mesai sonuna kadar tamamlanıp onaya sunulmasının beklendiği belirtildi.

Son Dakika... MSB'den 'teğmenler' açıklaması!
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DHA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 12:15

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve TSK’den ayırma cezasıyla Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen teğmenlerle ilgili açıklama yaptı.

"GEREKÇELİ KARARIN BUGÜN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ile idareciler hakkında kararın ne zaman açıklanacağına ilişkin sorular üzerine, “16 Ocak’ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu’nun gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır” dedi.


Etiketler: #Teğmenler #MSB #Son dakika

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