Son Dakika: Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Muğla'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.7 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 29, 2022
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Mentese (Mugla)
Tarih-Saat : 29.04.2022, 20:35:34 TSİ
Enlem : 37.0543 N
Boylam : 28.2401 E
Derinlik : 6.98 km
Detay : https://t.co/eyy0FU5sk2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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