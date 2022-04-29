Son Dakika: Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Muğla'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2022 Cuma, 20:49
Son Dakika: Muğla'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.7 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi.

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