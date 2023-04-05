Son Dakika: Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Muğla Datça açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Muğla Datça açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 06.43'te meydana gelen depremin derinliği 11.28 kilometre olarak ölçüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- ABD'den Erdoğan'ın tepki gösterdiği görüşmeye yanıt
- Ölü bulunan Gabonlu kızın son görüntüsü ortaya çıktı
- Kartal İHL mezunlarından Kılıçdaroğlu'na açık mektup!
- Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanacak
- 'Seccade' fotoğrafı orada çekilmişti...
- Karaman'dan 'Berat Albayrak' sorusuna yanıt
- AKP'yi üzecek bilirkişi raporu
- Türkeş’in kızından MHP’ye Sinan Ateş tepkisi
- 'Dana dili' ile tehdit davasında karar çıktı
- İzmir Valisi ve Emniyet Müdürü hakkında suç duyurusu!