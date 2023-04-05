Son Dakika: Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Muğla Datça açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 07:12
Son Dakika: Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre Muğla Datça açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 06.43'te meydana gelen depremin derinliği 11.28 kilometre olarak ölçüldü.


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