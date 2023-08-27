Son dakika... Muğla'da korkutan deprem!

Yayınlanma: 27.08.2023 - 06:42

Güncelleme: 27.08.2023 - 06:48

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinin 33,46 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 57,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

OLUMSUZLUK YOK

Yerin 57.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.