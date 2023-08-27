Son dakika... Muğla'da korkutan deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 57,6 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesinin 33,46 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 57,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 27, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [33.46 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-08-27
Saat:06:09:43 TSİ
Enlem:36.44 N
Boylam:27.802 E
Derinlik:57.6 km
Detay:https://t.co/Tulj4ap4iY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
OLUMSUZLUK YOK
Yerin 57.6 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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