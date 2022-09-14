Son Dakika: Muğla’da orman yangını

14 Eylül 2022 Çarşamba, 03:18

Muğla'nın Gökava Mahallesi'nde saat gece 01.50 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri gören çevredeki yurttaşlar, durumu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye 31 Arazöz, 19 Su İkmal Aracı, 23 Yer Ekibi, 5 Dozer, 25 Teknik Personel ve 15 Orman Muhafaza memuru sevk edildi. Yangına müdahale başlarken, yangının yerleşim yerlerine yakın olduğu öğrenildi.

MUĞLA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Gökova Mahallesi'nde çıkan orman yangınına çevre illerden gelen arazöz ve orman işçilerinin desteğiyle müdahale sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalenin yapılacağı bildirilirken, Muğla Valiliği yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ula ilçesi Gökova mahallesi Kozlukuyu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Orman yangınına tüm ekiplerimizle müdahale edilmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş olup, yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, yangında herhangi bir yerleşim yeri boşaltılmazken, Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın yangın bölgesinde inceleme yaptığı bildirildi.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale başladı. Öte yandan yangına, 37 arazöz, 19 su ikmal aracı, 6 dozer, 400 yangın söndürme işçisi, 8 helikopter ve 5 uçak müdahaleye devam ediyor.