Kilis'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Kilis Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kahve ve baharat fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

DHA
13 Eylül 2022 Salı, 14:39
Kilis'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Abone Ol google-news

Organize sanayi bölgesindeki kahve ve baharat üretimi yapılan bir fabrikada öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, fabrikada zarar oluştu.


Fabrika sahibi Necmettin Şekeroğlu, can kaybının olmadığını belirterek, "Kahve ocağından çıkan kıvılcımlar çatıdaki panelleri tutuşturmuş. Köpüklü müdahale yaptık. Daha sonra organize sanayi bölgesinden gelen itfaiye üstten müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü, soğutma çalışmaları yapıldı. Ekiplere teşekkür ediyoruz. Şükür bir can kaybımız yok" dedi.


Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.


Yangın fabrika kahve baharat

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler