Beşiktaş'ta bir binada yangın çıktı: 3 kişi dumandan etkilendi
İstanbul Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangın hasara neden oldu.
Konaklar Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sırasında evde bulunan ve kardeş olan 2 yaşlı kadın ile onları tahliye etmeye çalışan bir kişi dumandan etkilendi.
Olay yerinde bekletilen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 3 kişiye müdahale etti.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
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