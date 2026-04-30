Son dakika... Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek hakkında gözaltı kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in de bulunduğu 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp, görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcekile ailesini hedef alan ve aile tarafından kendilerine ait olmadığı açıklanan görüntülerin sosyal medyada dolaşıma sokulması büyük tepki çekmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, söz konusu görüntülerin dolaşıma sokulmasına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.