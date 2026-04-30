Son dakika... Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek hakkında gözaltı kararı!

Son dakika... Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek hakkında gözaltı kararı!

30.04.2026 08:49:00
Güncellenme:
DHA
Son dakika... Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek hakkında gözaltı kararı!

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in de bulunduğu 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in de bulunduğu 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp, görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcekile ailesini hedef alan ve aile tarafından kendilerine ait olmadığı açıklanan görüntülerin sosyal medyada dolaşıma sokulması büyük tepki çekmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, söz konusu görüntülerin dolaşıma sokulmasına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Son dakika... Muhittin Böcek hakkında bir tutuklama kararı daha!
Son dakika... Muhittin Böcek hakkında bir tutuklama kararı daha! Son dakika haberi... Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketler üzerinden "kamu zararına yol açıldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Muhittin Böcek hakkında bir tutuklama kararı daha verildi.
Muhittin Böcek: 'Adaylık için bir kuruş verdiysem şerefsizim'
Muhittin Böcek: 'Adaylık için bir kuruş verdiysem şerefsizim' Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olması için para verdiği iddialarına tepki göstererek, "6 kez adaylık süreci yaşadım, adaylık için 1 kuruş para verdiysem şerefsizim. Ama bana iftira atmak karalamak için sizlere, Sayın Akın Gürlek Bakanımıza, kamuoyuna sosyal medya dahil yazan çizen, yanlış bilgi verenler ispatlamazsa alçaktır, şerefsizdir, namussuzdur" ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 'Muhittin Böcek' görüntülerine soruşturma
Adalet Bakanı Gürlek açıkladı: 'Muhittin Böcek' görüntülerine soruşturma Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada Muhittin Böcek ve ailesi hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.