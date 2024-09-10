Son Dakika... 'Narin' cinayetinin itirafçısı tutuklandı!

Son dakika haberi... Narin Güran'ın cesedini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Son Dakika... 'Narin' cinayetinin itirafçısı tutuklandı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 19:30

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar'ın (48) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Bağlar ilçesinde Narin Güran'ın (8) cesedini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar (48), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.


Etiketler: #Narin Güran #nevzat bahtiyar #tutuklama

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