Son dakika... Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem! Adana, Konya, Mersin, Aksaray ve çevre illerden de hissedildi...
Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Niğde'de merkez üssü Obruk-Bor olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Niğde Bor ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açıp açmadığının tespiti için ekipler çalışma başlattı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Niğde’nin Bor ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 13.27’de oldu.
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçenin yanı sıra Niğde kent merkezi ile Adana ve Konya'da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 25, 2023
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Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Bor (Niğde)
Tarih:2023-02-25
Saat:13:27:11 TSİ
Enlem:37.989 N
Boylam:34.051 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/OoZc8Qle9c@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 5.2 olduğunu ve 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 25, 2023
OBRUK-BOR (NIGDE) https://t.co/CAVtBJnNUw
25.02.2023, 13:27:08 TSİ
Büyüklük: 5.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD BAŞKANI SEZER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Depremin ardından Twitter'dan bir paylaşım yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13.27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13:27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— Yunus Sezer (@Yunus_Sezer_) February 25, 2023
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN UYARI
Habertürk canlı yayınına katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise şöyle konuştu:
"Çok şükür şu ana kadar ulaşmış bir olumsuzluk yok. Tam da depremzede çocuklarımızla bir aradaydık. Onların psikolojilerini dağıtmak isterken yakalandık. Çok şükür bir olumsuzluk yok şu an. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Niğde'de az ve orta hasar alan binalar olmuştu. Bunları mühürledik ama yine de vatandaşlarımızın bugün bu binalardan uzak durmasını tavsiye ediyoruz."
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