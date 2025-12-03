Öcalan o sözlerine açıklık getirdi: Dikkat çeken 'barış yasası' talebi ve 'darbe' mesajı

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol; Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere dün İmralı Adası'na hareket etti. Görüşme, Milli Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan AKP-MHP-DEM üyelerinin Öcalan ile görüşmesinin ardından ilk olma özelliği taşıdı.

DEM Parti'den bugün yapılan açıklamada, Öcalan ile görüşmenin yaklaşık 4 saat sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Öcalan'ın 'darbe mekaniği' sözlerine açıklık getirdiği aktarıldı. "Sayın Öcalan, yakın zamanda yoğunlaşan süreç karşıtı söylem ve çıkışlar hakkında, geçmiş çözüm girişimlerine karşı geliştirilen sabotaj girişimlerini anımsattı. Bu süreçlerin tümünde karşılaşılan bir durum, bir habitus olarak darbe mekaniğine dikkat çekti" denildi.

Açıklamada ayrıca 'barış yasasına' vurgu yapılarak Öcalan'ın, "İçinde bulunduğumuz geçiş sürecinde özgün ve bütüncül hukuka dayalı bir barış yasasının gerçekleşmesi ile siyasi şiddet ve demokrasi dışı müdahale olgusu Türkiye gündeminden çıkacaktır. Buna, barış yüzyılına geçiş yasası da diyebiliriz" ifadelerine yer verildi.

ÖCALAN: 27 ŞUBAT AÇIKLAMAMIZ YOL GÖSTERİCİ

DEM Parti İmralı heyetinin yazılı açıklaması şu şekilde:

"2 Aralık 2025 tarihinde İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile dört saate yaklaşan bir görüşme yaptık. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen TBMM Komisyon görüşmesinin pozitif etki ve sonuçları karşılıklı değerlendirildi.

Sayın Öcalan, yakın zamanda yoğunlaşan süreç karşıtı söylem ve çıkışlar hakkında, geçmiş çözüm girişimlerine karşı geliştirilen sabotaj girişimlerini anımsattı. Bu süreçlerin tümünde karşılaşılan bir durum, bir habitus olarak darbe mekaniğine dikkat çekti. Bunun klasik bir darbe çalışması olarak değil, süreci ilerletmeye yönelik her adıma karşı bir hamle yapmak suretiyle kırılgan ve tehlikeli bir ortam yaratma çabası şeklinde anlaşılması gerektiğini vurguladı. “Günümüzde norm-dışı güçlerin taşıyıcılığını bu çevreler yapmaktadır. Diğer yandan Türkiye’nin ilk yüzyılına damgasını vuran bir kültür, bir siyaset tarzı, gizli-açık bir örgütlenme biçimi olan darbe geleneğini aşmaya dönük siyasi ve toplumsal bir irade de güçleniyor” diyerek şu değerlendirmede bulundu:

“İçinde bulunduğumuz geçiş sürecinde özgün ve bütüncül hukuka dayalı bir barış yasasının gerçekleşmesi ile siyasi şiddet ve demokrasi dışı müdahale olgusu Türkiye gündeminden çıkacaktır. Buna, barış yüzyılına geçiş yasası da diyebiliriz. 27 Şubat açıklamamız bu açıdan da yol gösterici bir programdır. Bu doğrultuda atılan adımların tümü, aldığımız sorumluluğun ve bu topraklarda kardeşçe, birlikte yaşama hedefimizin açık ifadeleridir.

“Türkiye’de yönetim ve iktidar şansını doğru kullanmak isteyen her siyasal ve toplumsal kesimin siyasal sorunlara tutarlı yaklaşması ve demokratik çözüme ortak olması gerekir. Bu süreç, Kürtlerin cumhuriyete hukuk yoluyla katılımını sağlama ve demokratik cumhuriyeti en geniş toplumsal birliktelikle inşa sürecidir. Bu yönde ilerlemekte olan sürece dönük güçlü iradeye ve kararlı duruşa sahip olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.”

NE OLMUŞTU?

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Öcalan ile görüşmesinin ardından, Öcalan'ın “Bu sefer mutlaka başarmak gerektiğini, aksi halde darbe mekaniğinin devreye girebileceğini” dile getirdiğini söylemişti.

Koçyiğit'in söz konusu açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.