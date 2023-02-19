Son Dakika... Orhan Tatar'dan 'artçı deprem' uyarısı: '6 ve üzerine çıkabilir'

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 12:17

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 12:55

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında; Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini söyledi. Tatar, deprem sonrası artçı sarsıntı sayısının 6 bin 40'a ulaştığını belirtti.

Tatar'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

*Bu her iki çok sıra dışı deprem. Artçı sarsıntı sayısı 6 bini geçti. Şu anda 6 bin 40'a ulaştı. 3-4 arası büyüklükte olanlar 1628, 4-5 arası 436, 5-6 arası 40 adet olarak ölçüldü. Bir adet de 6 üzerinde sarsıntı var. 5-6 arası 40 adet artçı sarsıntı, son 4 ayda yaşadığımız İzmir ve düzce merkezi büyüklüğündeki depremlere karşılık geliyor. Dün de yine Göksun merkezli 5.1 büyüklüğünde artçı meydana geldi.

*7.7 büyüklüğündeki depremin şiddeti 12'dir. 7.6'lık ikinci depremin şiddeti de 10 şiddetine karşılık gelmektedir. Doğu Anadolu Fay Zonu'nun 5 ayrı kolunun kırıldığını biliyoruz. Bu kırılan segmentlerin yanı sıra Malatya Doğanşehir'de 25 kilometrelik hat boyunca kırılmalar meydana geldiğini biliyoruz. Sahada ölçülen en yüksek yer değiştirme miktarı 3 metre. Yer kabuğu yüzeyde yaklaşık 7.3 metre yer değiştirmeye maruz kalıyor. 30 katrilyon jul enerji açığa çıkmış durumda.

UYARI YAPTI

*Artçı sarsıntılar daha uzun bir süre devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor.

*Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerden birindeki gökyüzünde şimşek çakması olağan görüntülerdir. Bu kadar büyük bir sürtünme etkisi ile fayın kırıldığı hat boyunca ışık kütlesinin oluşması olağandır.

*Heyelan ve kaya düşmesi anlamında yerleşim bölgelerini doğrudan tehdit eden tehlikenin bulunmadığını söyleyebiliriz.