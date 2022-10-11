Son Dakika: Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini kaydetti.
(AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi" denildi.
Kandilli Rasathanesi de depremin 4.9 büyüklüğünde ve yerin 11.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
Öte yandan, AFAD’dan depremle ilgili yapılan açıklamada “Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.
NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu.
Görür, "Arkadaşlar demin Osmaniye, Çerçioğlu/Düziçi’nde 5,0 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Daha önceden de belirttiğimiz gibi, bu fay zonunun Çelikhan-Erkenek, K. Maraş-Adana hattı daha çok stres biriktirmektedir. Geçmiş olsun. Sevgiyle" ifadelerine yer verdi.
Arkadaşlar demin Osmaniye, Çerçioğlu/Düziçi’nde 5,0 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Daha önceden de belirttiğimiz gibi, bu fay zonunun Çelikhan-Erkenek, K. Maraş-Adana hattı daha çok stres biriktirmektedir. Geçmiş olsun. Sevgiyle. pic.twitter.com/olIlHbR2IJ— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 11, 2022
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Uygun fiyatlı hiçbir şey kalmasın diye...
- 'Herkes e-Devlet'ine girsin'
- 1 koyup 10 kazanacağız derken...
- 'Millet' yükseliyor, 'Cumhur' düşüyor
- İBB'ye provokasyonda yeni gelişme
- Kar yağışı için tarih verildi: Bu aylara dikkat!
- Mehmet Ali Çelebi'den beklenen karar!
- 'Siyaseti bırakma' koşulunu açıkladı
- 'Topaç dönmeye bir başladı mı...'
- İstanbul'da 1 buçuk ton marihuana!