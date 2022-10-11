Son Dakika: Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde deprem

11 Ekim 2022 Salı, 19:01

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini kaydetti.

(AFAD) tarafından yapılan açıklamada, "Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi" denildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin 4.9 büyüklüğünde ve yerin 11.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Öte yandan, AFAD’dan depremle ilgili yapılan açıklamada “Osmaniye ili Düziçi ilçesinde saat 18.48'de 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Görür, "Arkadaşlar demin Osmaniye, Çerçioğlu/Düziçi’nde 5,0 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Daha önceden de belirttiğimiz gibi, bu fay zonunun Çelikhan-Erkenek, K. Maraş-Adana hattı daha çok stres biriktirmektedir. Geçmiş olsun. Sevgiyle" ifadelerine yer verdi.

Arkadaşlar demin Osmaniye, Çerçioğlu/Düziçi’nde 5,0 deprem oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde. Daha önceden de belirttiğimiz gibi, bu fay zonunun Çelikhan-Erkenek, K. Maraş-Adana hattı daha çok stres biriktirmektedir. Geçmiş olsun. Sevgiyle. pic.twitter.com/olIlHbR2IJ — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 11, 2022

AYRINTILAR GELİYOR...