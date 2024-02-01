Son Dakika... ÖSYM açıkladı: YKS başvuruları başladı!

Son dakika haberi... Yükseköğretim Kurumları Sınavı' (YKS) başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 YKS başvuruları yaklaşık bir ay devam edeceğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:51
Son Dakika... ÖSYM açıkladı: YKS başvuruları başladı!
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2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı.

Başvurular 26 Şubat'a kadar devam edecek. Adaylar YKS başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

2024 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Her oturum için ücret 295 lira oldu. 3 oturuma da katılacak bir adayın toplamda 885 lira ödemesi gerekiyor.

2024 SINAV TARİHLERİ...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak.

Üniversiteli adayları, 8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 9 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) girecek.


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