Yayınlanma: 26.01.2024 - 11:20

Güncelleme: 26.01.2024 - 11:20

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) her yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılıyor. Sınava girerek Lisans ve Önlisans düzeyinde eğitim alacak öğrenciler sınav başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman? YKS ücretleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

YKS 2024 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılmak isteyen öğrenciler 1 Şubat 2024 Perşembe gününden itibaren başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular 26 Şubat 2024 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

YKS GEÇ BAŞVURU EN ZAMAN?

YKS geç başvuruları 5 Mart ile 7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak olan öğrenciler başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilir.

YKS 2024 NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan TYT, 8 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. AYT ve YDT oturumları 9 Haziran 2024'de yapılacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ücretleri henüz açıklanmadı.

YKS ÜCRETLERİ GEÇTİĞİMİZ YILLARDA NE KADARDI?

YKS 2023 ve 2022 yılında sadece TYT'ye giren adaylar 115 Lira, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira başvuru ücreti ödedi.

2020 yılında sadece tek oturuma giren adaylar 70 TL, 2019 yılında 75 TL, 2018 yılında ise 50 TL ödemişti.

YKS 2024 KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2024 yılında yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzu henüz yayımlanmadı.