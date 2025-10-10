Son dakika... ÖSYM duyurdu: KPSS lisans sonuçları erişime açıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Sonuçları "www.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.
ÖSYM tarafından 7-13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen KPSS'nin sonuç tarihi belli oldu.
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebiliyor.