Son Dakika... ÖSYM takvimi açıkladı: YKS tarihi belli oldu

24 Kasım 2022 Perşembe, 15:46

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023 yılı sınav takvimi açıklandı. Sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023'te, Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023'te, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023'te gerçekleştirilecek.