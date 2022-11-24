Son Dakika... ÖSYM takvimi açıkladı: YKS tarihi belli oldu
Son dakika haberi... ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2023 yılı sınav takvimi açıklandı. Sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.
2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023'te, Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023'te, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023'te gerçekleştirilecek.
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