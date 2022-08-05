Son Dakika: ÖSYM yeni KPSS takviminin başlangıç tarihini duyurdu

Son dakika gelişmesi... İptal edilen KPSS sınavının ardından ÖSYM, yeni KPSS takvimini duyurdu. Buna göre KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2022 Cuma, 22:24
Son Dakika: ÖSYM yeni KPSS takviminin başlangıç tarihini duyurdu
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31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen KPSS’nin ardından bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sorularıyla aynı çıkmasının ardından gelen tepkiler üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden alarak yerine Bayram Ali Ersoy'u atadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Emniyet söz konusu yayınevine operasyon düzenledi. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini, 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumlarının da ertelendiğini duyurdu.

YENİ TAKVİMİN DUYURULACAĞI TARİH AÇIKLANDI

İptal edilen 2022 KPPS’nin ardından yeni takvim belli oldu. Açıklama ÖSYM’den geldi.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı;

  • ÖSYM Sınav takviminde yer alan; 2022-KPSS Lisans Alan ve 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül 2022’de başlayacaktır.

  • Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Adaylar sınav merkezi değişikliği taleplerini AIS üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.


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