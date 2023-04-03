Son Dakika: ÖSYM'den YKS açıklaması

2023 YKS'de Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına karar verildiğinden 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihleri, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5 tercihe çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 17:17
Son Dakika: ÖSYM'den YKS açıklaması
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ÖSYM, 2 olarak belirlerlenen sınav merkezi tercihlerini 5 tercihe çıkardı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023 YKS'de (2023-YKS), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına karar verildiğinden 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihleri, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5 tercihe çıkarılmıştır. Özellikle deprem bölgesindeki adaylardan söz konusu illerde sınava girmek isteyen adaylar, istedikleri takdirde sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek istemeyen adayların tercihlerini güncellemeleri zorunlu değildir." 

 


YKS 2023 yks

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