Son Dakika... Otokoç'a Diyarbakır'da bir silahlı saldırı daha

İş insanı Rahmi Koç'un, tepki çeken fıkrasının ardından Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'nın Sur ilçesindeki şubesi ile bankanın bir bankamatiğine silahlı saldırı düzenlenmişti.

Diyarbakır'daki üçüncü saldırının, bu sabah saatlerinde Koç Grubuna ait Otokoç araç bayisine düzenlendiği belirtildi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, yaralanan olmadığı, binada maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldıra yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

PEŞ PEŞE SALDIRILAR

Koç Holding bünyesinde bulunan İstanbul'daki Otokoç Genel Müdürlüğü ile Antalya’daki bir bayiye de silahlı saldırı düzenlenmişti. Sonrasında Koç grubunun bünyesinde bulunan Yapıkredi bankasının Diyarbakır'daki şubesine silahlı saldırı yapılmıştı.