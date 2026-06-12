Son dakika... Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırıda 5 tutuklama

İstanbul'un Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına silahlı saldırı yla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yakalanan şüphelilerden 4'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere tamamı tutuklandı. Firari olan üç şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam ediyor.

Zanlılar arasında saldırıyı gerçekleştirdiği, o anı görüntülediği, kullanılan silahı temin ettiği ve olayla bağlantılı olduğu belirlenen kişilerin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda ise 2 uzun namlulu tüfek ile kısa namlulu otomatik tabanca ele geçirildi.

NE OLMUŞTU?

Aydınevler Mahallesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına 7 Haziran'da maskeli 2 kişi silahla ateş açarak kaçmış, saldırıda binaya 2 kurşun isabet etmişti.

Bölgede yapılan incelemelerde şüphelilerin olaydan sonra silah ve kıyafetlerini yakınlardaki alışveriş merkezinin bahçesine attıkları, daha sonra da taksiyle olay yerinden kaçtıkları belirlenmişti. Polis ekiplerince şüphelilerin kaçış güzergahları tespit edilerek yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Devam eden çalışmalarda olayla ilgili 3 şüpheli daha yakalanmış, gözaltına alınanların sayısı 5'e yükselmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahla ateş açılması olayıyla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verilmişti.