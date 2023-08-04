Son dakika... Oturma eylemi sonuç verdi: Akbelen'de su tankeri içeri alındı
Son dakika haberi... Akbelen’de ağaç katliamına karşı direniş devam ediyor. Son olarak yaşam savunucularının 'su tankerinin' içeri alınması için yaptığı eylem sonuç verdi ve su tankeri alana alındı.
Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan bu yana mücadele ediyor.
Dava süreci devam ederken 24 Temmuz sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi ve ağaç kıyımı başladı. Eyleme geçen İkizköylü yurttaşlar da jandarmanın biber gazlı ve coplu saldırısına uğruyor.
KIYIM SÜRÜYOR
Valilik en son “İşlemler için 24 Temmuz 2023’te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibariyle sona ermiştir” demişti. Ama bölgede doğa kıyımı sürüyor.
SU TANKERİNE İZİN VERİLMEDİ!
Cumhuriyet'in bölgeden aktardığına göre; son olarak kamp alanındaki çevrecilerin temizlik için kullandıkları su tankeri alandan içeri alınmadı.
JANDARMA: "HİJYEN TESTİ" YAPILACAK
Tuvalet için kullanılan su da kesildi. Jandarma Komutanı kullanılan suya hijyen testi yapılacağını söyledi. Günlerdir zor şartlarda nöbet tuttuklarını ve sağlık yönünden titiz davranılmadığını anımsatan yaşam savunucuları "Tankerimizi istiyoruz" sloganları attı.
OTURMA EYLEMİ BAŞLADI
Jandarma komutanının söz konusu testin yarım saat içinde yapılacağını söylemesi üzerine alanın girişine kurulan barikatın önünde oturma eylemi başladı.
SU TANKERİ İÇERİ ALINDI
Alana girmesi engellenen kullanım suyunu taşıyan tanker alkışlar eşliğinde kampın içine girdi. Tankerin içindeki suyun hijyen testine tabi tutulması için numune alındı.
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