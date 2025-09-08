Son Dakika... Özgür Özel'den İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yanıt

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın çağrısı üzerine çok sayıda yurttaş CHP İstanbul İl Başkanlığı'na doğru harekete geçti.

Yurttaşlar, polis ekiplerinin engeli ile karşı karşıya kaldı. Yüzlerce yurttaş, polis barikatını aşmaya çalışıyor.

CHP lideri Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı, "Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" açıklamasına tepki gösterdi.

YERLİKAYA'YA SESLENDİ: "İŞİNİZİ YAPIN, HUKUKA UYUN"

Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya yönelik açıklaması şu şekilde:

"Sn. İçişleri Bakanı,

Ne ben ne partimden bir başka yönetici, insanları sokağa, şiddete davet etmiyor.

Partimizin üyelerini kendi binasına almayan, insanları sokakta bırakan, böyle yaparak bir güvenlik sorunu yaratan, kanunsuz emirle devletin polisini vatandaşla karşı karşıya getirmeye çalışan sizlersiniz!

İl Başkanlığımız, Cumhuriyet Halk Partililerin baba evidir, evimizi ablukaya almak haneye tecavüzdür.

Millet sizden, algı operasyonu değil, devlet adamlığı bekliyor.

İşinizi yapın, hukuka uyun, derhal evimizin önünden çekilin.

Ben kimsenin burnu kanamasın diye üstüme düşeni yapıyorum, siz de yapın."