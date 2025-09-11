Son Dakika... Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki çalışma ofisinde Medyascope'den Ruşen Çakır'a konuştu.

Özel, yaptığı konuşmada, CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

Özel, “CHP’nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı en önemli güvencenin kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur. Bu darbe girişimlerine karşı en önemli güvence kendisidir” ifadelerini kullandı.

15 Eylül’deki kurultay davasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özel, “Hele hele bugünkü karardan sonra CHP aleyhine bir karar çıkmasını beklemiyorum” dedi.

"CHP'NİN İÇ KAVGASI DEĞİL, İKTİDARIN PLANLI OPERASYONU"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına tepki gösteren Özel, “Bu CHP’nin kendi iç kavgası değil, AK Parti iktidarının planlı bir operasyonu” değerlendirmesi yaptı.

Özel, İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum atanmasına ilişkin açılan davanın Ankara’daki mahkeme kararıyla reddedildiğini anımsatarak, “İstanbul Kongresi iptal edilemez, iptal etmiyorum, bunu esastan reddediyorum dedi. Bu karar, İstanbul’daki tedbir kararını da hükümsüz kılar” ifadelerini kullandı.

CHP'ye yönelik kurultay iptal davası 15 Eylül günü saat 10'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.