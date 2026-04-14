Son dakika... Özgür Özel'den kritik 'Gülistan Doku' iddiası: 'Bakanın danışmanı gazetecilere haberler için not gönderdi'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu.

"BU İKTİDAR, MİLLETİN EKMEĞİNİ KÜÇÜLTEN BİR İKTİDARDIR"

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Tüm milletvekillerimiz adına, 81 ilde baba ocağının dumanını tüttüren il başkanlarımıza, Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen, sesimize ses, nefesimize nefes olanlara selam olsun...

Çok yoğun bir haftayı geride bıraktık, daha yoğun geçecek bir haftaya hep birlikte merhaba dedik...

2018'den bu yana bitmeyen bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtikten sonra keyfiliğin arttığı, kurumların hiçe sayıldığı, en önemli kurumlardan olan Meclis'in dahi sesinin kısıldığı bir sürecin içinde büyük bir gerileme yaşadık. Hem demokratik, hem ekonomik olarak..."

Birisinin yanlış ekonomi ve faiz politikasıyla ekonomi zayıfladı. Merkez Bankası'nın başkanları laf dinlemiyor diye değiştirildi. Fatura hep milletimize kesildi.

Bizim tek haneli olması gereken enflasyonumuz yüzde 80'lerden döndü. Yabancı yatırımcı gelmedi, yerleşik olanlar bile paralarını dışarı çıkarmaya çalıştılar. Dünya devleri paralarını, yatırımlarını Balkan ülkelerine kaydırdılar. Son olarak da 19 Mart 2025'te yapılan sivil darbeyle 60 milyar dolar satıldı, yabancı yatırımcı ülkeyi terk etti. Bu iktidar, milletin ekmeğini küçülten bir iktidardır.

Eskiden ekonomik krizler yaşandığı yıllarda anılırdı, şimdi yılı yok çünkü bitmek bilmiyor. Kronik çoklu kriz ortamındayız. İran savaşına da hazırlıksız yakalandık. Yoksullukta, yüksek enflasyonda, işsizlikte, gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Hukukta da adaletsiz bir iktidarla muhatabız. Bu yönetim ekonomiye en ağır zararın verildiği 19 Mart darbesinin sonuçlarıyla yüzleşmekten kaçıyor ama dünyadan da bunu gizleyemiyor. Mehmet Şimşek, slaytlarla 1 Mart'ta yaptığı sunumda diyor ki 19 Mart'a çoklu şoklar dönemi."

"SİYASİ AHLAKTA KARNESİ EN KIRIK OLAN PARTİ..."

12 partiyle yaptığımız görüşmenin en önemli kısmı, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizdi. İran ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli olarak ne yapılması gerektiğini konuştu. Ekonominin çıkış noktasında önemli görüşmelerimiz oldu. Bir atasözümüz var mesela, Melih Gökçek yargılanmadan hiçbir belediye başkanı yargılanamaz. Siyasi ahlakta karnesi en kırık olan partinin herkese ahkâm kesmesi insanı acı acı gülümsetiyor.

Geldiğimiz noktada belediye meclis üyelerinin, milletvekillerinin bakanların, Cumhurbaşkanının, bürokrasinin içindeki herkesin mal varlığını bildirmesi gerektiği konusunda mutabakata vardık. Bir siyasi ahlak yasasını getireceğiz yutkunanlara, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hodri meydan diyeceğiz. Bu ülkede hukukun üstünlüğü olacak mı olmayacak mı, bu konuda rekabet olmaz. Yargıyı kullananlara karşı ortak mücadele edilmelidir.

AKP'DE SİYASET YAPANLARA SESLENDİ!

Geldiğimiz noktada, bir kere yenilince, gol atamayıp gol yiyince topu alıp 'kimseyi oynatmam' diyen bir anlayışla karşı karşıyayız.

AK Partililerin, siyasette yetişenlerin, 'Sayın cumhurbaşkanım nereye gidiyorsunuz, biz kazanınca iyi, kaybedince topu alıp kaçan olmamalıyız' demelidir. AK Partililer ya bunu diyecek ya bir hanedana teslim olacaktır.

Buradan AK Parti'de siyaset yapanlara ama siyaseti siyaset gibi yapmak isteyenlere sesleniyorum: Ya atanmışların ve hanedanın iktidarı için bu ayıba ortak olacaksınız ya da otokrasiye karşı demokrasi mücadelemizde bizimle birlikte olacaksınız...

Demirel'in kaçmadığı, Ecevit'in, Erbakan'ın, Türkeş'in kaçmadığı bir ara seçimden kaçmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız.

Güven oyu seçeneğini de kaldırdılar. Muhalefette bu ülkeyi yoksulluktan, haksızlıktan kurtarmak isteyen tüm muhalefette bir özgüven patlaması, iktidarda ise dizlerin titremesi söz konusudur. Bir kez daha davet ediyoruz: Hodri meydan, cesaretiniz varsa çıkın karşımıza...

"ANAYASAYI TANIMAMA KRİZİ YAŞIYORUZ"

Anayasa malın, canın, namusun ve birlikte yaşamanın güvencesidir. Hepimizin borçlu olduğu bu Anayasa'nın altında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası var. Toplum sözleşmesidir bu. Daha iyisini istersek hep birlikte yaparız. Ben bu sayfasına inanmıyorum. Ben bu sayfayı istemiyorum dersen, Anayasal düzen gitti mi her şey gider. AYM bağlayıcılığını kabul etmeyip öbür sayfadan güç alamazsın.

AYM, Can Atalay'ı, Tayfun Kahraman'ı, Kavala'yı, Selahattin Demirtaş'ı bırak demiş. Anayasayı tanımama krizi yaşıyoruz. Millet sesini duyurmak istiyor. 'Erken seçim' diyoruz, 'Yokuz biz' diyorlar. 5 yıl boyunca 'Her şeyi ben yapacağım, ben karar vereceğim' diyor.

TEK TALİMAT ERDOĞAN'DAN... 'ÖZEL'E YANIT VERME'

ID numaralı olan 16 tapu var, bu taşınmazların hangi tarihte Adalet Bakanı'nın üzerinde olduğu görülebilir. Bu açıklamayı yapalı 1 ay oluyor, hiçbirine yanıt yok, bir tek Erdoğan'dan talimat var, 'Özel'e yanıt verme' diye...

Buradan bir kez daha soruyorum: Bu millete karşı nasıl susuyorsunuz, bu tapuları sorgulayınca benim söylediğim çıkmıyor mu?

Bu tapular, inanılmaz mal varlığı, eşte dosttaki mal-mülk izah edilemezken; Çayyolu ya da İstanbul'daki bazı avukat bürolarının da ne halde olduğu hem bizce hem Erdoğan'ca bilinirken, birileri Adalet Bakanlığı'nda kendine kabul yaratmaya çalışıyor ve çok büyük bir yanlışa imza atıyor.

DİKKAT ÇEKEN GÜLİSTAN DOKU İDDİASI

Uyuşturucu soruşturmasından tutuklanan, sonra bir anda bırakılan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan kovulan, yanda tutulan, yetkisiz olarak Adalet Bakanlığı'nda yetkisiz olarak oda verilen ve herkes için haysiyet cellatlığı bilgilere atan birisi bugün bilgi notu atıyor.

Diyor ki, 'Gülistan Doku haberlerini Sayın Akın Gürlek'in talimatıyla operasyonun başladığını yazın'. Yargı bağımsızsa Adalet Bakanı kimseye karar veremez. Arayıp da şu dosyayı açın diyemez.

Yapıyorsunuz diyenlere yıllardır olur mu öyle şey yargı bağımsız diyordu, bugün basın danışmanı şöyle bir not yolluyor: Bir, 'Sayın Adalet Bakanımızın talimatıyla soruşturmanın başladığını söylenmesi'... İki, 'Akın Gürlek harekete geçti ibaresinin kullanılması'... Üç, 'Dosyanın tozlu raflardan indirildiğinin vurgulanması'... Dört, 'Akın Gürlek'in yargıyı harekete geçirirken güçlü korunuyor imajıyla mücadele ettiği'... Beş, 'Ucu nerede giderse gitsin diye bir ifadenin bakanımızın ağzından ısrarla söylendiğinin haber metinlerinde yer almasını istiyoruz' diye not yolluyor.

Düşünün 6 yıldır acılı bir anne var. Ne oldu evladıma sorusuyla ağlıyor. Bu acıyı bir siyasetçinin üzerinden böyle bir şeyle konuşulması için bilgi notları uçuşuyor ve kendinden öncekilerin raflarda tozlandırdığı dosya derken olay olduğu gün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül. Sayın Abdulhamit Gül, Akın Gürlek'in basın danışmanı ucu nereye çıkarsa çıksın diye davranmadığınızı, dosyayı raflarda tozlandırdığınızı iddia ediyor.

Sayın Bekir Bozdağ, Abdulhamit Gül'den sonraki Adalet Bakanı. Bugün yazılan bilgi notu bana karşı değildir. Bana, Ekrem Başkan'a, yol arkadaşlarının haysiyetine kasteden onlarca bilgi notu gitti, sustunuz.

Bugün yazılan bilgi notu Abdulhamit Gül'ün, Bekir Bozdağ'ın, Yılmaz Tunç'un ve bir bütün olarak AK Parti siyasetinin Gülistan Doku dosyasını kapattığını, şimdi gelip Akın Gürlek'in gereğini yaptığını ve bu dosyada eli olanların da onun talimatıyla yaptığını söyleyen, hepinizin hem mesleki hem siyasi ahlaklarına dil uzatan bilgi notudur. Haydi bakalım Furkan Torlak, bu sefer bize değil sizin haysiyetinize saldırdı. Susun da göreyim!

"İL BAŞKANIMIZ OLDUĞU İÇİN TUTUKLANDI..."

Açık konuşalım: Ümit Erkol bizim il başkanımız olduğu için tutuklandı. Ümit Erkol CHP il başkanı olmasaydı acaba kendisine bu dosyayla ilgili tek soru sorulacak mıydı?

Ümit Erkol dışındaki 80 il başkanımız bugün Ankara'da. Buradan AK Parti'ye söylüyorum: İstanbul'a kayyumsu bir organizasyon atadınız, binasına saldırıyorsunuz, belediyesine saldırıyorsunuz...

Ankara'ya geliyor il başkanını tutukluyorsunuz, İzmir'in o zamanki başkanını alıyorsunuz. CHP'ye 'Seninle mücadele edemiyorum, adayını içeri alıyorum, başkanlarını tutukluyorum, diğerini soruşturmayla sıkıştırıyorum çünkü senle baş edemiyorum, baş etmenin yolunu çirkeflikte buluyorum" diyorsunuz. Size bu çirkefliğin hesabını do soracağız, siyaset nasıl yapılır baştan sona, soldan sağa size okutacağız...

Bu ara dönemden çıkışın yolu ara seçimdir. Bu zor dönemde demokrasimiz için ara seçim, emekçimiz için ara zam olmazsa olmaz talebimizdir. Durmayacağız, çalışacağız, yorulmayacağız, gerekirse boynumuzu vereceğiz ama asla bunlara boyun eğmeyeceğiz.

Türkiye'yi seviyoruz, partimizi seviyoruz, genel başkanından en yeni üyesine kadar bu ülkeyi kurtarmak için boynumuz kıldan incedir, baş eğmeyeceğiz ama gerekirse baş vereceğiz. Bu ülkeye baş eğdiremeyeceksiniz.

Tayyip Erdoğan'a söyleyin: CHP'nin 100 yıl sonra bir kez daha bu ülkeyi kurtarmaya ant içmiş neferleri, evlatları var, yolumuz açık olsun..."