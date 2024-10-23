Son Dakika... Özgür Özel terör saldırısı sonrası programını iptal etti: Ankara'ya dönüyor

Son dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel, Diyarbakır'daki programını iptal etti. Terör saldırısının ardından alınan kararla birlikte Özel, Ankara'ya dönüyor.

Son Dakika... Özgür Özel terör saldırısı sonrası programını iptal etti: Ankara'ya dönüyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 18:48

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'daki programına eşlik eden MYK ve PM üyeleri ile milletvekilleriyle olağanüstü olarak bir araya gelip ve terör saldırısını değerlendirdi.

Toplantıda programların iptal edilmesi, Ankara'ya dönülmesi ve Merkez Yönetim Kurulu toplantısının Ankara'da acil olarak toplantıya çağrılması kararlaştırıldı.

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