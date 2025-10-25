Son Dakika.. Özgür Özel: Yarın Çağlayan'da olacağım

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, cuma günü başlatılan "casusluk" soruşturması kapsamında yarın ifade vereceği öğrenildi. İmamoğlu’nun ifadesine saat 11.00'de Çağlayan Adliyesi’nde başvurulacak. Konuya ilişkin İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’nin (SP) kongresi için bulunduğu Luzern’de, değerlendirme yapan CHP lideri Özel, yurttaşları Çağlayan Adliyesi önüne davet etti. Özel, şunları söyledi:

"Öncelikle Ekrem İmamoğlu'nun suçunun ne olduğuna bir açıkça tekrar bakmak gerek. Onun suçu Erdoğan’ı yenmek. Erdoğan’ı yendiği için ve bir kez daha yeneceği için Erdoğan onu durdurmak için her şeyi göze alıyor. İlk önce terörle suçladı, tutmadı. Sonra ‘hırsızlık, yolsuzluk’ dedi, kimseyi inandıramadı. En son casusluk suçlamasıyla karşı karşıyayız. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Ekrem İmamoğlu gibi 15,5 milyon vatandaşın aday gösterdiği bir cumhurbaşkanı adayını, bu ülkenin gelecek cumhurbaşkanını casuslukla suçlamak tam bir akıl tutulması. Bunu şiddetle reddediyoruz. Ama ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz. Yolsuzluk iddia ettikleri davada kanıt bulamadıklarını, bu iftiralarla bir sonuç alamayacaklarını ve Ekrem İmamoğlu'nu yolsuzlukla suçlayıp da mahkum edemeyeceklerini ben biliyordum, biz biliyorduk, söylüyorduk; şimdi onlar da gördüler. İddianameyi yazamaz haldeler. Ve şöyle bir durumla karşı karşıya savcılık: ‘Biz bu boş iddianameyi yolladık. Hakim bu iddianameye bakıp Ekrem İmamoğlu'nu tutuksuz yargılayabilir. Ve bu durumda Ekrem İmamoğlu görevinin başına dönebilir. Özgür kalabilir ve Türkiye birden ayağa kalkabilir. Çünkü artık bundan sonra Ekrem İmamoğlu'nun iktidara gelmesini kimse durduramaz.’ Bunun için bir yedekleme yapıyorlar.

"AMAÇ İMAMOĞLU'NU HAPİSTE TUTMAK"

Hiç tanımadığı, hiç bir araya gelmediği, ekip arkadaşlarının dahi, birlikte çalıştı dediklerini, 2019’da bir kez sunum alıp reddettikleri birisiyle ilişkilendirerek casusluk suçlaması yapıyorlar. Ve yarın, pazar günü Ekrem İmamoğlu’nu… Niye pazar? Bu da önemli bir soru. Saat 11.00’de Çağlayan Adliyesi'ne götürüp sorgulayacaklar. Ve kuvvetli ihtimal yolsuzluktan artık tutuklu tutamayacaklarını, mahkeme aşamasında serbest kalacağını düşündükleri için bu dosyadan tutuklamaya kalkacaklar. Yani yedekleme yapıyorlar kendileri açısından. Bu da şunu gösteriyor: Mesele adalet aramak değil, davalar siyasi ve amaç Ekrem İmamoğlu'nu içeride tutmak, hapiste tutmak. Onun dışarı çıkmasına engel olmak için her şeyi denediler.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIN YANINDA OLACAĞIM"

Peki biz ne yapacağız? Ben derhal Türkiye'ye dönüyorum. Yarın sabah 11.00’de Çağlayan Adliyesi'nde olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın arkasında olacağım. Cumhurbaşkanı adayımın yanında olacağım. Tüm İstanbulluları hem seçtikleri belediye başkanlarına hem onların takdiriyle geleceğin cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu’na, iradelerine sahip çıkmak için Çağlayan Adliyesi’ne doğru davet ediyorum. Çağlayan Adliyesi'nin önüne davet ediyorum, dayanışmaya davet ediyorum, seslerini yükseltmeye davet ediyorum. İnsanları, bu ülkenin, Türkiye'nin demokrasisine sahip çıkmaya, bu darbe girişiminin son aşaması olan casusluk iftirasına karşı da Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmaya davet ediyorum."