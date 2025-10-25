Son Dakika... Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturması için İstanbul Adliyesi’ne getirilecek

Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın (26 Ekim) saat 11.00’de tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nden Çağlayan’a getirilecek. Bu kez de 'casusluk' suçlaması yöneltilen İmamoğlu’nun, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde ifadesi alınacak.

İfadesinin ardından savcılığın talep etmesi halinde, nöbetçi sulh ceza hakimliğince İmamoğlu’nun sorgusu yapılacak.

ÖZEL'DEN ÇAĞLAYAN'A ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İsviçre'den yarınki İmamoğlu'nun Çağlayan'daki ifadesi için çağrı yaptı.

Özel, şunları söyledi:

"Ben derhal Türkiye'ye dönüyorum. Tüm İstanbulluları hem seçtikleri belediye başkanlarına hem onların takdiriyle geleceğin cumhurbaşkanı olacak Ekrem İmamoğlu’na, iradelerine sahip çıkmak için Çağlayan Adliyesi’ne davet ediyorum."

ÇELİK: TÜRKİYE'MİZİ SAVUNMAK İÇİN BULUŞUYORUZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'na destek olmak için yurttaşları Çağlayan'a çağırdı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik şu ifadeleri kullandı:

''Çağlayan’da olacağız! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, 26 Ekim Pazar Saat 11.00’de ÇAĞLAYAN ADLİYESİNE ifade vermeye geliyor. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde demokrasimizi ve Türkiye'mizi savunmak için buluşuyoruz.''