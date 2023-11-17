Son dakika... Özgür Özel'den DİSK yürüyüşüne destek!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 13:41

Güncelleme: 17.11.2023 - 14:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) 13 Kasım’da İstanbul'dan başlattığı 'Gelirde Adalet Vergide Adalet Yürüyüşü'ne destek verdi.

DİSK heyeti bugün Ankara ulaşırken; Özel, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve işçilerle kol kola Ulus Meydanı’na yürüdü.

"ADALETSİZ VERGİ DÜZENİNE İTİRAZ EDİYORUZ"

Burada bir konuşma yapan Özel, şunları kaydetti:

"Bu meydan Türkiye'de 20 milyonu temsil ediyor. Bu haksızlığa karşı itiraz eden DİSK'i ve bu mücadeleye destek veren herkesi saygıyla selamlıyorum. Türkiye'de vergilerin yüzde 67'si dolaylı vergiler olarak aldığımız ekmekten içtiğimiz sudan alınıyor. Yani bugün Türkiye'de para kazanan yoksullardan emeklilerden, emekçilerden alınıyor. Adaletsiz vergi düzenine itiraz ediyoruz.

Alandaysa alanda, sokaktaysa sokakta grevdeyse grevde. Destek vermeye devam edeceğiz. Bu daha başlangıç, hep birlikte mücadele edeceğiz, hep birlikte kazanacağız."

"HAKKIMIZ OLANI ALANA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Özel'in ardından konuşma yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşadığımız bu tablo, bir tesadüf değil. Bu ülkeyi işçiden, emekçiden, haktan kopmuş bir zihniyet yönetiyor. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız olanı alana kadar da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çekin elinizi soframızdaki ekmeğimizden."