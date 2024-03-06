Son dakika... Özgür Özel'den Erdoğan'a: 'Emeklinin cebinden ayda beş buçuk altın çalmış'

Yayınlanma: 06.03.2024 - 14:45

Güncelleme: 06.03.2024 - 15:23

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar'da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu.

"BAŞKANLARIMIZ MAL VARLIKLARINI BELEDİYEYE ASACAKLAR"

Özel'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Anketlerde yükselen bir trend var. Eğer bir aksilik olmazsa 1 Nisan gününün Afyonkarahisar Belediye başkanı Burcu Köksal'dır. Seçimlere bir aydan az zaman kaldı. Hepimizin görevi oyları teker teker toplamak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni Afyonkarahisar'da iktidar yapmaktır.

Bizim bütün belediye başkanlarımız mal varlıklarını belediyeye asacaklar. Görevleri boyunca düzenli aralıklarla mal varlıklarını göreceğiz.

"TAYYİP BEY GELDİĞİ GÜNDEN BU YANA..."

En büyük sıkıntıyı emekliler çekiyor. Bütün Türkiye'de bu durum böyle. Ben Türkiye'nin dört bir yanında bunun nasıl bir sorun olduğunu söylüyorum.

Emeklilerin geçen sene 19 kilo sucuk alan maaşı, bu sene 11 kilo alıyor. Bu iktidar emeklilerin mutfağından 8 kilo sucuğu çalmış. Sadece sucuk, kaymak almakla maaşın beşte biri gider mi? Tayyip Bey geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücret değerindeydi. 8 tane çeyrek altın alınıyordu. Bugün iki buçuk çeyrek altın zor alıyor. Tayyip bey geldiği günden bu yana emeklinin cebinden ayda beş buçuk altın çalmış."