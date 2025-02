Son Dakika... Özgür Özel'den 'şaibe' iddialarına sert tepki: 'Süreci kirletmeye çalışıyorlar'

Yayınlanma: 16.02.2025 - 14:35

Güncelleme: 16.02.2025 - 14:55

Manisa ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin UNESCO Jeoparklar Ağı denetiminden geçen ilk jeoparkı olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Ziyaretçi Karşılama Merkezi açılışına katıldı. Manisa’nın kültürel ve doğal zenginliklerini anlatarak tanıttımının yapılmasının gerektiğini söyleyen Özel asıl gündemlerinin ekonomi olduğunu ifade etti. CHP’nın son kurultayında "para karşılığı oy kullanıldığı" iddialarına da sert yanıt veren Özel, “oyuna” gelmeyeceklerini belirtti.

“ULUSLARARASI TANITIM İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kula’daki Jeoparkın Türkiye’de bir tane olduğunu belirten Özel, “Dünyada bu jeopark turizmine, bunlara olan ilgi çok yüksek. Bunların meraklısının ekonomik düzeyi de çok yüksek. Ben bugün sabahleyin Kula’da çarşıda esnaflarımızla kısa bir sohbet etme imkanı buldum. ‘Kula’ya yapılacak en büyük iyilik burayı tanıtmak’ diyorlar. ‘Bizi ayakta tutan, buraya gelen ve gidenler, bundan sonra gelip ve gidenler olacak’ diyorlar. Burada izleyenler görebiliyor, binlerce yıl öncesinde, 2 bin 600 yıl önce hocamızın söylediğine göre faaliyette olan bir volkan arkamızda. Onun püskürttüğü lavlar, daha sonra onun verimli bir tarım arazisine dönüşmüş olması tarım açısından çok kıymetliydi buralarda bugüne kadar. Bundan sonra bu jeoparkın alacağı yerli -yabancı ziyaretler Kulamıza da Salihlimize de çok önemli ve çok geliştirilebilir bir imkan yaratıyor turizm açısından. Ben Türkiye’nin neresinde tanıtımına katkı sağlayabileceğim, turist getirebilecek bir varlığımız, zenginliğimiz varsa onu zaten görünür kılmaya çalışıyorum. Hele hele kendi memleketimde… Ferdi Zeyrek burada. Şimdi uluslararası bir tanıtıma girişmek için gayret ediyoruz. Dünyanın en eski festivallerinden biri Mesir Festivali burada. En eski halk ilacı. Tıbbi değeri var, tarihi değeri var, mistik değeri var, kültürel değeri var. Hak ettiğinin çok altında turist geliyor. İspanya’da boğalar kovalıyor insanları, milyonlar gidip oraya milyarlar bırakıyorlar. Burada yüzbinlerce kişinin ellerini şifaya açtığı, 41 çeşit Manisa’da yetişen, SipilDağı’nda endemik yetişen bitkisel ürün, baharattan mütevellit, mucizevi bir karışım ama dünyaya anlatmamışız. Ben bana gelen bütün büyükelçilere mesir macunu veriyorum, götürüyorum. Dünyanın nereye gitsem mesir macunu hediye ediyorum. Almanya Büyükelçimiz teşekkür etti, ‘En zor gün, hiç konuşamayacağım bir yerde bütün gün toplantıyı mesir macunu kurtardı’ dedi. Şu anda yurtdışının Türkiye’deki kıymetli temsilcilerinin arasında da mesir macunu son derece popüler. Burada Mesir Festivallerinde yurtdışından çok önemli yapıları burada ağırlayabileceğimiz, dünya fitoterapi kongrelerini, bitkilerle tedavi kongrelerini, eczacılık kongrelerini, tıp kongrelerini yapabileceğimiz, dünyadaki sosyal demokratların, siyasi akrabalarımızın önemli toplantılarını, Mesir Haftası’nda gelip buralarda yapabileceğimiz, misafir edebileceğimiz bir takım işleri bir an önce hayata geçiriyoruz. Geçirmek durumundayız.” dedi.

“FATİH’İN ‘BENİ SEVEN ARKAMDAN GELSİN’ DEDİĞİ YER BURASI”

Manisa’nın kültürel ve doğal güzelliklerini anlatan CHP Lideri, Gelen bir turistin hem dünyanın ilk parasının basıldığı Lidyalıların bıraktığı Sardes harabelerini görmesi, hem gelip bu jeoparkı gezmesi, bir saat içinde ulaştığı kral mezarlarını görmesi, yine yarım saat içinde ulaşabileceği yerlerde İncil’de adı geçen yedi kiliseyi ziyaret edebilmesi gibi olanakların olduğu muhteşem bir yer burası. Ben her zaman söylüyorum. Öyle herkesin çokça kullandığı deyimlerin ve sözlerin ortaya çıktığı yerler burası. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedeceği yıldan iki yıl önce tahta giderken babasının vefatını öğrenip, duasını edip, atın sırtına binip de ‘Beni seven arkamdan gelsin’ dediği yer burası. Bugün hocalarla konuşuyoruz. Eskiden kalmış tümülüsler; kimininki büyük, kimininki küçük. Büyük olanlar tanınmış kişilerin, çünkü cenazeye daha çok kişi gelmiş. Her gelen de toprak getirmiş, koymuş. ‘Toprağın bol olsun, toprağın bol olsun’ lafının söylediği topraklar buralar. Manisa’ya geldikçe, yaşadıkça, tecrübe ettikçe bir daha bir daha gelmenin, hatta buralara yerleşmenin, buralardaki o havayı yaşamanın, Fatih Sultan Mehmet’in, Osmanlı’nın tarihine meraklı olanların da heyecanlanacağı bir yer burası. Volkanik yapılardan meraklı olanların da ziyaret edeceği yer burası. Dünyanın ilk parasının basıldığı yerde durmak isteyenin, ‘Yahu yıllar önce burada mı olmuş?’ diyenin göreceği bir yer burası. İnsanlar şu anda homosapiens. Bir noktaya geldik. Ama buraya gelmeden önce homoheretikus… Yani dört ayak üstünde yürürken insan öncesi formların ayağa kalkmasına, iki ayak üstüne kalkmasına homoheretikus deniyor. O homoheretikus insanı, ilk buralarda yaşamış. Buraya gelirlerse homoheretikusu, bizden önceki insan formunu, boyu daha kısa olan, yüzü daha farklı insan formunu şurada görecekler. Onun gezdiği yerlerde de gezebilecekler. Bunları anlatmak lazım.” diye konuştu.

“DİK DURMANIN, DİRENÇLİ DURMANIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ”

“Siyaset çok gergin, çok kavgalı” diye devam eden Özgür Özel, “Çok zorlu süreçlerin içinden geçiyor Türkiye. Biz burada bir cesaret göstermenin, dik durmanın, dirençli durmanın, mücadele etmenin önemini biliyoruz. Ama bir yandan da iktidar insanların yokluğu, yoksulluğu, işsizliği, çaresizliği konuşulmasın diye başka şeyler konuşturmak, gerginlikler yaratmak, kavgalar çıkarmak istiyor. Biz onlarla mücadele edeceğimiz zeminde, hukuk zemininde mücadele ediyoruz, siyasi zeminde mücadele ediyoruz. Ama onlar gibi değil. Onlar gibi sırtımızı sizlere, emeklilere, asgari ücretlilere, yoksullara dönmüyoruz. Biz sırtımızı Recep Tayyip Erdoğan’ın kavgacı siyasetine dönüyoruz. Korkmuyoruz ama sırt dönüyoruz ona. Yüzümüzü emekliye, esnafa, çiftçiye, memura, işsize ve gençlere dönüyoruz. Onlar için bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Bunun adı, Büyükşehir’de Ferdi Başkan’ın yaptığı işler oluyor. Bunun adı, Kula’da belediyemizin burada yaptığı işler oluyor. Bir taraftan Ekonomi Takımımız bütün Türkiye’yi geziyor; bir büyük ekonomik kaostan, sıkıntıdan, krizden Türkiye’yi nasıl çıkaracağımızın reçetesini iş dünyasına anlatıyor. O şehirlerdeki kanaat önderlerini topluyor, anlatıyor. O şehirlerdeki dernekleri, STK’ları, vakıfları ziyaret ediyor, anlatıyor. İş dünyası ile bir araya geliyor. Bir yandan Esnaf Masamız, esnafları geziyor. Tarım Komisyonumuz, tarımın sorunlarını daha görünür kılıp CHP’nin çözüm önerilerini sunuyor ve tartışıyor. Bir diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi önce 81 ilinde ve sonra 973 ilçesinde, şimdi tekrar dönüp 81 ilinde il danışma kurullarını yaparak, Parti Programı’nı hazırlıyor. Bunu 973 ilçede çalışıyoruz. Aynı zamanda akademisyenlerle, kıdemli ve deneyimli siyasetçilerle, sivil toplumla, sendikalarla, dünyaya bakan dört farklı ekiple çok daha çağı yakalayan, kolay okunan, iyi anlatılabilecek, insanların dertlerine çareyi bulduğu, kendini o partinin programında bulduğu, o programın da bir iktidar programı olmasına kredi açacakları muhteşem bir çalışmanın içinde partimiz” ifadelerini kullandı.

“SAHADAYIZ, BABA EVİ İÇİN ÇAĞRI YAPIYORUZ”

Partisinin erken seçimler için çalışmalarına başladığını ifade eden Özel, “Sandık görevlileriyle, sandıkları koruma çabasıyla, program çalışmalarıyla ve erken seçime olan talebi yükselterek, adayını belirleme süreciyle de CHP sahada. Ne yapıyor CHP? Baba evi için çağrı yapıyor. Diyor ki ‘Her çocuk bir eve doğar, o evin adı ‘baba evi’dir. Sonra kimi uzaktakine, kimi yakındakine geçer. Kimi büyüğünü arar, kimi küçüğüne razı olur. Ama herkes babasının evini bilir. Başı sıkışırsa döneceği yer bellidir. Bacası tütmektedir, çayı demlidir, kapısı açıktır. Baba evinde herkese yer vardır.’ Şimdi o baba evinin kapısı Kula’da açık, adı Kula İlçe Başkanlığı. Manisa’da açık... İlçe başkanlıklarımız, il başkanlıklarımız 81 ilde, 973 ilçede pazar dahil akşam 21.00’e kadar baba evinin kapısı Cumhurbaşkanı seçiminde, adayımızı belirleyeceğimiz seçimde oy kullanmak isteyecek herkesi üye kaydetmek üzere açıktır. O baba evi dertlilerin, yoksulların, sıkıntı çekenlerin, kandırılmışların, aldatılmışların, geçmişte başka siyasi partilere oy vermiş, orada siyaset yapmışların da hiç tereddüt etmeden gelebileceği, güler yüz görebileceği, kendini evinde hissedeceği bir yerdir. Niye? Çünkü tapusu hiçbirimizde değildir. Ne bende, ne daha önceki genel başkanlarımızda… İsmet Paşa’da bile yoktu, Allah gani gani rahmet eylesin. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevene, baba evinde yer var. Biz artık siyasette bir büyük ittifakın bileşenleriyiz; Türkiye ittifakının” dedi.

“BİZ NEYSEK OYUZ, YÜZDE 6’LARDAN 60’LARA ÖYLE GELDİK”

Kadın kolları ve ilçe başkanlarıyla konuştuklarını anlatan Özel, “Kula’ya geldik, parti binasında bayramlaşmada yedi kişinin olduğu günleri biliyorum ben. Bu Kula’da yüzde 10’u zor geçtiğimiz günleri biliyorum ama hep beraber yılmadan çalıştık. Kula’da yüzde 50’nin üzerinde bir oyla belediyeyi kazandık. Manisa’da 2004 yılında yüzde 6 aldığımız yerel seçimlerde 2024 yılında yüzde 60 aldık. Ferdi Zeyrek Başkanımla yüzde 60 aldık. Biz onurlu, özgüveni yüksek ama kibri olmayan, tevazu sahibi bir siyaset izliyoruz Manisa’da yıllardır. Nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Olduğumuz gibi siyaset yapıyoruz. Neysek öyle davranıyoruz. Ben de il başkanım da ilçe başkanlarım da Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün üyeleri, şimdi de seçilmiş bütün belediye başkanları… Biz neysek oyuz. Öyle siyaset yapıyoruz. Algı yaratmaya, şunu yapmaya, bunu yapmaya ne zaman ne para harcıyoruz. Zaman içinde bu samimiyet, bu gerçeklik, bu kendi gibi olma hali hemşerilerimizin her biri tarafından gün ve gün takip edildi. Yüzde 6’lardan 60’lara o şekilde hep birlikte gelindi. Şimdi birileri bizim belediye, büyükşehir ve genel olarak Türkiye’de elde ettiğimiz bu büyük zaferi görmezden gelmek için ve yine adım adım ilerlediğimiz, 2025’te yapılması için büyük bir mücadele verdiğimiz, vereceğimiz erken seçimde ‘Yok 2025 de kaçtı…’ Nerede yakalayıp da o sandığı koyarsak o seçimi kazanacağımızı bildikleri için Cumhuriyet Halk Partisi’nin aday belirleme sürecini, 1 milyon 600 bin üyeye ve bütün Türkiye’ye davette bulunduğu süreci kirletmeye, değersizleştirmeye, çeşitli tartışmalarla o sürecin ne kadar önemli olduğunu görünür kıldırmamaya çalışıyorlar” şekline konuştu.

“SALDIRI ALTINDAYIZ”

CHP’nın son kurultayında "para karşılığı oy kullanıldığı" iddiaları hakkında da Özel, “Onun için partimiz çirkin bir saldırının altında. Hepinizin gözünün önünde olmuş kurultayımıza, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, bu kadar açık, yarışmacı ama birbirine saygılı herkesin gözünün önünde olmuş kurultayımıza kendilerince kara çalmak için o kendi kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar. Bir meczuba bir dilekçe verdirmişler bir yıldır dosya açıkta duruyor. Bir tane kanıt yok, evrak yok, şahit yok. Şimdi gizli tanıklar icat etmeye çalışıyorlar. Bir tane somut bir şey ortada yok. Ama Tayyip Erdoğan bana üç ayda bir ‘Efendim şaibeli kurultay, cevap ver…’ Sustuk, vermedik, vermedik. Çünkü bizi o septik çukuruna çekmeye çalışıyor kendisi. Bizi oraya çekip o tartışmalarla değersizleştirmeye çalışıyor. Biz bu oyuna gelmedik. Gelenler oldu ve devamında şimdi kendi yandaş basınlarından bize manşetlerle iftiralar, hakaretler etmeye çalışıyorlar. Bu parti Tayyip Bey’in patron parası ile alıp rezidanslarda oturup, avukat bürolarında konuşup kurduğu, gelirken ‘yasak’, gelirken ‘yolsuzluk’, ‘Bunları ortadan kaldıracağım’ diye gelip de yasakları artırdığı, burasına kadar yolsuzluğa batırdığı, memlekette her işin bir partiye üyelik yetmez, o partinin her türlü gönlünü yapmak, her iş adamının yaka silktiği kadar bu memlekette yapılan her ihaleye ortak olmak gibi pratiklerinin olduğunu Kula’daki AK Partililer ve MHP’liler de biliyor. Bütün Türkiye biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi, savaş meydanlarında kurulmuş bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi, bugün Manisa’da yüzde 60 oy alıyorsa, kadrolarının bu israf düzenini bitirip, hizmeti getireceğine olan inancından. Babasını, dedesini, dayısını, anasını herkesin tanıdığı pırıl pırıl bir adayın ne yapacağını bildiğinden. Her taziyesine, her düğününe, her yemeğine, her acısına, her sevincine koşan kadroların asla çıkar ilişkileri içinde olmadığını bildiğinden. Bu partinin evlatlarının temiz olduğundan emin olduğundan yüzde 60’larla, Kula gibi bir yerde yüzde 50’lerle seçimler kazanabilmişiz” dedi.

“BU OYUNA GELMEYİZ, SONUNDA BİZ KAZANACAĞIZ”

“Buradan bütün Türkiye’ye söylemek isteriz ki, Tayyip Erdoğan ve ekibi elindeki kiri, karayı bize bulaştırmaya çalışıyor” diye devam eden CHP Lideri, “Bu oyuna gelmeyiz. Cumhuriyet Halk Partililer kendilerini bilirler, bizleri bilirler. Bütün Türkiye onları bilir. Cumhuriyet Halk Partisi dürüstlüğün, namusluluğun, hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın partisidir. Verilmeyecek en ufak bir hesabımız, Tayyip Erdoğan’ın çirkeflikleriyle, elindeki karayla bizi çekmeye çalıştığı çukurla, o kirli çukurla hiçbirimizin işi yoktur. ‘Yok benim işim var, Tayyip Erdoğan’ın peşine gideceğim, onun pisliğine bulaşayım’ diyenler onun yanına gidebilirler. Biz biriz ve beraberiz. Hep birlikte durmamız gereken yerdeyiz. Buradan bu çirkin saldırılara üzülen herkese söylüyorum. Kimse üzülmesin. Niye korkuyorlar? Kula’yı kaybettikleri gibi Manisa’nın yüzde 93’ünü almışlar. Bütün ilçeleri neredeyse kaybettikleri gibi Türkiye'yi de kaybedeceklerini biliyorlar. Biliyorlar ki millet kimi göndereceğine de karar vermiş, kimi getireceğine de karar vermiş. Bu süreci hep beraber kararlılıkla, omuz omuza, alnımız açık, başımız dik ve gururla ilerletmeye devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları nasıl Samsun’a çıktılar da Anadolu’yu karış karış gezdilerse, önce kurtuluşu, sonra kuruluşu örgütledilerse CHP’li kadrolar, aynı kararlılık ve aynı cesaretle önce bu ülkeyi bir kez daha kurtarıp, ondan sonra demokrasiyi bir kez daha kurmaya kararlıdırlar. Bu işin sonunda biz kazanacağız. Kulalı yoksullar kazanacak, Salihli’deki emekçiler kazanacak, Sarıgöl’deki çiftçiler kazanacak, Alaşehir’in esnafı kazanacak. Mağdurlar kazanacak. Türkiye’nin emeklisi, emekçisi, yoksulu birlikte kazanacak. Bu zengin severler gidecek, yoksulları sevenler, onları da artık yoksulluktan kurtarmaya and içenler gelecek. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak. Bunun için üstümüze düşen neyse onu kararlılıkla yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Burada bu güzel günde yanımda il başkanım, ilçe başkanım var. Yanınızda belediye başkanlarımız var. Manisa'da dört milletvekili ile karşınızdayız. Sayın Bakan, Selma Aliye Kavaf partimize katıldı, sizleri selamlıyor. Bu listelerden seçildi, DEVA Partisi’ndeki görevine gitmişti. Kendi takdirleri ile bağımsız kaldı ve sonra geldi, dedi ki, ‘Bu partinin oyları ile seçildim. Manisa’da güleryüz gördüm, destek gördüm. Ben birikimimi, emeğimi Manisa’ya baba ocağında vermeye devam edeceğim. Vehbi kardeşimle ve Bekir kardeşimle birlikte, benimle birlikte dördüncü milletvekilimiz oldu” ifadelerini kullandı.

“SİZİNLE BİRLİKTE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Memnuniyet anketleri sonuçlarını da değerlendiren Özgür Özel, “Türkiye’de yüzde 58 olan CHP’li belediyelerden memnuniyet oranı. Yüzde 65 ile Ferdi Zeyrek Türkiye’nin en başarılı üçüncü belediye başkanı oldu. Manisa’daki belediyelerimizden seçildiği günden geride olan bir tane belediyemiz yok hamdolsun. Bugün seçim olsa en az oyunu artıran dört puan artırmış. Toplamda bugün seçim olsa yüzde 58 ile aldığımız Manisa’da yüzde 66’lar görünüyor. ‘Bu pazar günü milletvekili seçimi olsa’ sorusunun Manisa’daki cevabı son seçimlerin 16-17 puan ilerisinde. Yani bugün dört milletvekiliyiz. Kaybedince üzülmüştük. birlikteolunca çok memnun olduk ama yapılan anketler, Manisa’ninsonuçları beş milletvekilinin geldiğini, altıncısının kapıda olduğunu gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyor. Bundan sonra da memlekete emek vermeye devam edeceğiz. Kibirsiz, halkın içinde, sizin gibi yaşayan, sizinle birlikte olan kadrolarımız bu memleketi kardeşçe, hemşeri olarak sarmaya, sarmalamaya, sizinle birlikte olmaya devam edecek. Biz de imkan oldukça memleketimizdeki bu etkinliklere, bu çalışmalara katkı sağlamaya çalışacağız. Ben Manisa’nin bir evladı olmaktan, Kula’nın bir evladı olmaktan, siyasi hayatı boyunca en dar yerlerden en gür yerlere giderken hep aynı yolu yürüdüğümüz sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çıktığımız yolda çok önemli bir noktaya geldik Kula’da. Ama yetmez. Kula’ya hizmet edeceğiz. Kula’nın yüzünü güldüreceğiz. Manisa’nın yüzünü güldüreceğiz ve geçen seçimde bize oy vermeyen yüzde 42, ‘Ya Özgür Bey’in partisi, bu genç kadrolarla, bu başarılı kadrolarla, bu liyakatli kadrolarla bak ne güzel yönetiyor Manisa’yı’ diyor. İşte sizin sayenizde, ‘Yönetsinler artık Türkiye’yi’ diyecekler. Buna katkı sağlayan tüm belediye başkanlarıma, tüm örgütüme teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış töreni konuşmaların ardından hediye takdimi ve ziyaretçi merkezinin gezilmesiyle sona erdi.