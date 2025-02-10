CHP'li Sezgin Tanrıkulu: 'Madem kurultay şaibeliydi, neden Özgür Özel'in elini sıktı?'

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tepkilerini dile getirdi, Erdoğan'a seslendi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: 'Madem kurultay şaibeliydi, neden Özgür Özel'in elini sıktı?'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 19:05

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile ilgili "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla yapılan ihbar üzerine geçen yıl ocak ayında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

'Şaibe iddialarına' tepkiler sürerken bir tepki de CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan geldi.

Halk TV'de konuşan Tanrıkulu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şaibeli kurultay' söylemlerine atıfta bulunarak Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ettiğini anımsattı. Tanrıkulu, "Madem bu bilgilere sahip şaibeyle yapılmış devletin bütün istihbaratı elinde neden geldi, Neden elini sıktı? Ya şaibe varsa kendilerinde var" dedi.

Tanrıkulu, söz konusu iddialara Özgür Özel'in yanıt vermediğini belirterek kimsenin vermemesi gerektiğini ve tartışmanın AKP'nin gündemine hizmet edeceğini ifade etti.


Etiketler: #CHP Genel Merkezi #CHP #diyarbakır

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