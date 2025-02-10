CHP'ye 'kurultay' soruşturması sonrası Mehmet Akif Hamzaçebi'den ilk açıklama: 'Benim şaibe gibi bir iddiam yok'

Yayınlanma: 10.02.2025 - 15:51

Güncelleme: 10.02.2025 - 15:54

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhriyet Halk Partisi'nde (CHP) 4-5 Kasım 2023'te Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı hakkında inceleme başlattı.

Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'yi tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ankara’da yapılan CHP Kurultayı'nda, "Kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiası üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine, yetkisizlik kararıyla evrakın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Evrakın gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyulur" denildi.

HAMZEÇEBİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İfadeye çağrılan Hamzaçebi'den konuya dair ilk açıklama geldi.

X hesabından paylaşım yapan Hamzaçebi, "Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe vs gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım. Tanık da değilim. Önceki açıklamama bakılırsa bu görülecektir" dedi.

Hamzaçebi şu ifadeleri kullandı:

"GERÇEK DIŞI YORUMLARA CEVABIMDIR

Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe vs gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım. Tanık da değilim. Önceki açıklamama bakılırsa bu görülecektir.

Benim dediğim şudur. Sayın Erdoğan, Sayın Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçildiği Kurultayla ilgili olarak benim saydığım dördüncü keredir şaibe iddiasında bulunuyor. Erdoğan’ın her dediğine cevap vermek onun gündeminin peşine takılmaktır. Bunu ben de doğru bulmam. Ancak sürekli olarak delegelerimizin iradesine gölge düşürmeyi amaçlayan bu ifadelere sert bir karşılık verip konuyu kapatmak lazımken bu yapılmıyor. Erdoğan’ın bugüne kadar Partimizle ilgili ettiği ağır sözler, hakaretler en sert şekilde karşılığını bulmuştu.

Benim söylediğim artık süreklilik arzeden bu iddialar karşısında suskun kalınmamasıdır.

Susmak benim kabullenebileceğim bir şey değildir.

Ben Parti yönetiminde olsaydım suskun kalmayıp meydan okurdum. En azından şöyle bir cevap verirdim:

'Sayın Erdoğan’ın Kurultayımıza gölge düşürmeyi amaçlayan ifadelerini ciddiye almıyorum. Biz Kurultayımızdan, delegelerimizden eminiz. O bize laf edeceğine kendi partisine baksın. Şaibe denince akla gelen parti AK Parti'dir, CHP değil.'

Eleştirim böyle bir cevabın verilmeyerek Erdoğan’ın konuyu sürekli gündemde tutmasına meydan verilmesinedir."