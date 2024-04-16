Son Dakika... Özgür Özel'den teleferik faciası açıklaması: 'Kepez Belediye Başkanı günah keçisi seçildi'

Yayınlanma: 16.04.2024 - 13:41

Güncelleme: 16.04.2024 - 14:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimin zaferinin ardından ilk grup toplantısında konuşuyor.

Özel'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün tarihi bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Baba ocağının bacasını tüttürenlere selam olsun!

Cumhuriyet Hak Partisi olarak bize oy veren kimseyi pişman etmeyeceğimize söz veriyoruz.

Ortadoğu 7 Ekim'den bu yana zor günler yaşıyor. İsrail ile İran arasındaki gerilimi takip ediyoruz. Bu süreçte tarafların gerginliği artıracak adımlardan uzak durması gerektiğini yineliyorum. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. Gazze'de ateşkes sağlanmadan gerilimin engellenmesi mümkün değildir.

"EN KISA ZAMANDA FİLİSTİN'E GİDECEĞİM"

Dün Filistin'de olacaktım ama hafta sonu yaşanan saldırılardan sonra hava sahalarının kapatılması ziyaretimizi ertelememize neden oldu. En kısa zamanda Filistin'e giderek, 33 bin kaybın dünyaya duyurulmasını sağlayacağız. Bize düşen Bülent Ecevit'in Arafat'la kurduğu ilişki ve Deniz Gezmiş'in Filistin davasına sahip çıkmaktır.

TELEFERİK FACİASI: BİR VİCDANSIZLIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Böyle meselelerde yıllardır, kimin sorumluluğu varsa sonuna kadar soruşturulmasını savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Kusuru varsa kimsenin gözünün yaşına bakılmasın. Adaletin tecelli edeceği yer hukuktur. Antalya'da büyük bir hukuksuzluk, kanunsuzluk ve vicdansızlıkla karşı karşıyayız.

2017'de AK Parti döneminde inşa edilmiş bir teleferik. Hattın yönetimi bakanlık tarafından kabul edilen sertifikalı bir şirkete yaptırılmışken, Mesut Kocagöz, şirketin belediye şirketindeki görevinden ayrılmışken, teleferik 3 kez daha denetlenmişken bugün hiçbir kusuru olmadığı halde tutukluluk gibi bir tedbire başvurulması; Allah'tan korksunlar. Soma'da 301 madenci öldü bir kamu görevlisi yaşanmadı. 22 yıllık iktidarlarında bir kişiye yargılanma izni vermemişken, yaşanan olayın günah keçisi olarak Mesut Başkan'a yıkanlara yazıklar olsun.

HATAY TEPKİSİ

Hatay'ın iradesine sahip çıkmak için YSK'ya bizzat başvurumuzu yaptım. Eğer geçen 31 Mart seçimi AK Parti'nin o başvurusuyla yenilendiyse bizim dosyamıza göre en az 8 kez yenilenmesi gerekmektedir. Tam kanunsuzluk halinin, her bir iddiamızda bu kadar da olmaz dedirten maddesi var. 108 seçmen kısıtlılık kararı varken oy kullandıklarını ispatladık. 3 bin 389 seçmen ölmüş oldukları halde yerlerine oy kullanıldı. Geçersiz oylar farkın 15 katı olmasına rağmen itirazımız reddedilmiştir. Tam kanunsuzluk burada yoksa bu kanun neresinde yazmaktadır, buna susacak olanlar kendi vicdanlarına ne cevap verecekler. Halkın iradesi sakatlanmıştır.

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