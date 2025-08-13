Son Dakika... Özlem Çerçioğlu iddiası Aydın'da doğrulandı:

CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği iddiaları sonrası Aydın'a gitti.

Burada çalışmalar yürüten heyet, Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği iddiasını doğruladı.

Heyet ayrıca, Aydın'da yapılan yeni görevlendirmeleri de duyurdu.

"HAİNLERLE DİRENENLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

İlk olarak konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, tutuklu belediye başkanlarını anımsatarak, "Zayıf halka aradılar, Aydın'da buldular" ifadelerini kullandı.

Aytekin'in açıklamaları şu şekilde:

"İşten çıkarma tehdidi ile partisinden ayrılanlara sesleniyorum: CHP'ye geri dönün. Burası kimseyi aç bırakmayacaktır. Aydın'daki üyelerimize sesleniyorum. Bu ihanete karşı, her bir kişiyi partimize katılmasını davet etmesini istiyoruz. CHP'nin gücü sayesinde yıllardır 'Topuklu Efe' naralarını atanlar önüne bir dosya koyulduğu anda topuklayarak gidip AKP saflarına katılmayı tercih etme noktasına gelmişlerdir. Hainlerle direnenleri asla unutmayacağız."

"SADECE KENDİSİ GEÇMİYOR"

Gökan Zeybek ise Çerçioğlu ile beraber başka isimlerin de AKP'ye geçeceğini ifade ederek, "Bugünlerden geriye bir direnenler kalacak" diye konuştu.

Zeybek, "Belli ki sadece kendisi geçmiyor. Beraberinde etkilediği belediye başkanlarını ve meclis üyelerini beraberinde götürmek istiyor. Aydın'da insan içine çıkamayacağını herkes ona gösterecek. Bedel ödenen bir dönemde şahsi çıkar iddiası ile iktidar partisine gidiyor olmasını Aydın halkına anlatamayacak. Bugünlerden geriye bir direnenler kalacak" ifadelerini kaydetti.

AYDIN'DA YENİ GÖREVLENDİRME

CHP ayrıca, Aydın'da yeni görevlendirmeler yaptığını duyurdu.

Grup Başkanvekili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel seçildi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın Belediyesi Grup Sözcüsü seçildi.