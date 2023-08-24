Son Dakika: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu!

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütünün açtığı taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in şehit olduğunu açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:11
Son Dakika: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu!
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MSB yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ali Demir ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.

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