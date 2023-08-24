Son Dakika: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu!

Yayınlanma: 24.08.2023 - 09:11

Güncelleme: 24.08.2023 - 09:17

MSB yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ali Demir ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.

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