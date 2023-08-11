Son dakika... Pençe-Kilit bölgesinden bir acı haber daha: Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece şehit oldu

Yayınlanma: 11.08.2023 - 07:13

Güncelleme: 11.08.2023 - 07:21

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece'nin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanan Görece'nin dün tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz 2023 tarihinde yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ege Süleyman Görece, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 10 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadesine yer verildi.

SARUHANLI NÜFUSUNA KAYITLI

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Çullugörece Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece’nin şehit haberi, memleketinde de büyük üzüntüye neden oldu.

Konuyla ilgili Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Karadeniz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İlimiz Saruhanlı ilçesi nüfusuna kayıtlı olup Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”