Son Dakika... Pençe Kilit Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 08:10
Son Dakika... Pençe Kilit Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bölücü terör örgütleri mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu  P. Asb.Kd. Çvş. Musa Esat Kaya'nın şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize 12 Ekim 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu P. Asb. Kd. Çvş. Musa Esat Kaya şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."


Son dakika Şehit Pençe Kılıç Harekatı MSB

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