Son Dakika... Peş peşe depremler... Ege Denizi'nde deprem! Çanakkale'de hissedildi

Yayınlanma: 09.01.2023 - 12:11

Güncelleme: 09.01.2023 - 12:11

Ege Denizi Midilli açıklarında, 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ege Denizi'nde Midilli Adası açıkları olarak saptadığı deprem saat 11.01'de meydana geldi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14.26 kilometre mesafede yerin 12.75 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.