Son Dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!

Son dakika gelişmesi... Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2023 - 10:33
Son Dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

09 Ocak 2023 tarihinde saat 10.11'de gerçekleşen depremin 10.05 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.


Akdeniz deprem Son dakika

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