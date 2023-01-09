Son Dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!
Son dakika gelişmesi... Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
09 Ocak 2023 tarihinde saat 10.11'de gerçekleşen depremin 10.05 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 9, 2023
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-01-09
Saat:10:11:57 TSİ
Enlem:34.869 N
Boylam:26.267 E
Derinlik:10.05 km
Detay:https://t.co/jjhE9OEEWz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ukrayna'ya misilleme saldırısı
- Suriyelileri evlerinden alıp götürdüler
- 'Patır patır başlarını açıyorlar'
- Tüm binalara asılacak: Yerli ve milli katil kim?
- 'Sine-i millete dönelim'
- Stokçuların otomobilleri bakın nerden çıktı
- Seçim tarihi öne mi alınacak?
- Şık ile MHP’li Yalçın arasında ‘Sinan Ateş’ tartışması
- Erdoğan 3. kez aday olabilir mi?
- Sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi