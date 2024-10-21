Son Dakika... Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 'hayasızca hareket'ten soruşturma

Yayınlanma: 21.10.2024 - 12:37

Güncelleme: 21.10.2024 - 12:49

Kara para aklama, vergi kaçırma, çete kurma gibi suçlamalarla tutuklandıktan sonra geçen aylarda tahliye edilen Dilan Polat, kısa süre önce eşi Engin Polat ile diğer aile üyelerinin de tahliye edilmesi üzerine Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında kutlama partisi düzenledi. Partide Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu, birbirleriyle öpüştü. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkiye neden oldu.

RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, abla-kardeş hakkında, "Hayasızca hareket" suçundan re'sen soruşturma başlattı.