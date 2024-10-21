Son Dakika... Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 'hayasızca hareket'ten soruşturma
Son dakika haberi... Dilan Polat ile kız kardeşi Sıla Doğu hakkında, düzenlenen bir eğlencede sahnede birbirleriyle öpüşmeleri gerekçesiyle "Hayasızca hareket" suçundan soruşturma başlatıldı.
Kara para aklama, vergi kaçırma, çete kurma gibi suçlamalarla tutuklandıktan sonra geçen aylarda tahliye edilen Dilan Polat, kısa süre önce eşi Engin Polat ile diğer aile üyelerinin de tahliye edilmesi üzerine Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında kutlama partisi düzenledi. Partide Dilan Polat ile ablası Sıla Doğu, birbirleriyle öpüştü. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkiye neden oldu.
RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, abla-kardeş hakkında, "Hayasızca hareket" suçundan re'sen soruşturma başlattı.
Etiketler: #Dilan Polat #Sıla Doğu
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