Son Dakika... Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Polis olduklarını görmedim

Yayınlanma: 25.09.2024 - 14:29

Güncelleme: 25.09.2024 - 14:58

İstanbul Ümraniye'de 22 Eylül'de gözaltına alınan ancak karakoldan kaçan şüpheli Yunus Emre Geçti, kendisini yakalamaya çalışan polis memurunun silahını alarak polislere ateş açmış, 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti. Şüpheli Geçti, gözaltına alınmış, çöp poşeti giydirilmiş halde Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracıyla Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, 'Görevi nedeniyle kamu görevlisini kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

''TEŞHİS İÇİN KARAKOLA GÖRÜTÜLDÜM''

Şüphelinin hakimlik sorgusunda verdiği ifade ortaya çıktı. Yunus Emre Geçti, olaydan 5 gün önce uyuşturucu madde kullandığını, polisler tarafından Dudullu Karakolu'na götürüldüğünü, hırsızlık olayıyla ilgili kendisine teşhis yaptırıldığını, yanında D.A.Ö. isimli bir arkadaşının da olduğunu, ifadeleri alındıktan sonra kendilerine beklemelerinin söylendiğini ve karakola annesi, babası ve anneannesinin de geldiğini anlattı.

Karakolun bahçesinde beklediği sırada annesinin çığlığını duyduğunu söyleyen şüpheli, "Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı. Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim" dedi.

''POLİS OLDUĞUNU GÖRMEDİM''

Eve gittiği sırada hasımlarıyla karşılaştığını öne süren şüpheli Geçti, hasımlarının kendisine saldırdıklarını söyleyerek, "Cebimden telefonumu ve paramı aldılar. Çıktığım kızın ağabeyleriydi. O esnada sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin 'vuruldum' diye çığlığını duydum. Orada bir varil vardı. Oradan bir silahın ucunu gördüm. Onların polis olduğunu görmedim. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım ve evime doğru yürüdüm" dedi.

''KASTEN SUÇ İŞLEMEDİM''

Bekçilere teslim olduğunu söyleyen Yunus Emre Geçti, "Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım. Yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim" diye konuştu.

AVUKATTAN 'MEŞRU MÜDAFAA' SAVUNMASI

Şüphelinin avukatı, hakimlikte yaptığı savunmada müvekkilinin şehit Şeyda Yılmaz'ı öldürme kastı olmadığını, olayın aniden geliştiğini, şüphelinin kendisinin ve annesinin de yaralandığını söyleyerek, "Yerde görmüş olduğu silahı meşru müdafaa kapsamında ateş etmiştir. Öldürme kastı yoktur" dedi.