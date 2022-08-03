Son Dakika: Polis, Yediiklim Yayınevi'ne ait iş yerlerinde arama başlattı

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 21:08

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince KPSS sorularıyla ilgili iddialar kapsamında, Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'da yayınevine ait 2 adreste arama başlatıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz Pazar günü yapılan KPSS'deki bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın deneme sınavlarında ve ders videolarında sorulan sorularla aynı olduğu iddia edildi.

Dün, sosyal medya ve basında gündeme gelen iddiaların ardından açıklama yapan ÖSYM, iddiaları reddetti. Açıklamada, "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" denildi.

ÖSYM'nin yalanlama açıklamasına karşın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu'na inceme talimatı verdi ve "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erdoğan, gece yarısı Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayınlanan kararıyla ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden aldı.

İncelemeyle ilgili bugün açıklama yapan Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı, "Rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edilecek. Problemli bir durum var gözüküyor'' diye konuştu.

Devlet Denetleme Kurulu, KPSS sızıntı iddiasına suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

YÖK İNCELEME BAŞLATTI

Twitter hesabından açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, kurul olarak inceleme başlattıklarını duyurdu.

Özvar, "2022 KPSS'de çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

DHA'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DDK'nin suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmanın savcılık ve DDK tarafından koordineli şekilde yürütüleceği öğrenildi.

YEDİİKLİM YAYINEVİ'NİN ANKARA'DAKİ İKİ MERKEZİNE BASKIN

KPSS sorularındaki skandala ilişkin Devlet Denetleme Kurulu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Alınan bilgiye göre, Mali polis bir yayınevinin iki farklı şubesine baskın yaptı.

Polis ekiplerinin aramaları sürüyor.

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