Son dakika... Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yayınlanma: 17.03.2025 - 13:17

Güncelleme: 17.03.2025 - 13:44

Bank Pozitif’in yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"BDDK'nın 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Flash TV ve Pozitifbank’ın sahibi Erkan Kork, yasadışı bahis örgütü lideri olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kork ile birlikte 59 şüpheliye yönelik şafak operasyonu düzenledi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin değeri 6,9 milyar TL’yi bulan malvarlıklarına el konuldu.

Operasyon sırasında Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu’na da el konuldu. Şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlaması bulunuyor.

TMSF yönetimine geçen Flash TV’ye kayyum olarak eski Yeni Şafak köşe yazarı ve yayıncı İbrahim Paşalı atandı.